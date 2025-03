Ce tip de cafea este bine să evităm. Sfaturi prețioase de la medicul Vlad Ciurea

Pentru foarte mulți, nicio zi nu începe fără o cafea bună dimineața, însă trebuie să fim foarte atenți la ceea ce consumăm, pentru că ne poate face mai mult rău decât bine.

Ce tip de cafea e bine să evităm. Sfaturile medicului Vlad Ciurea

vine cu câteva recomandări pentru băutorii de cafea, dezvăluind propria sa rutină zilnică. Într-o emisiune de la , renumitul doctor a spus că nu este bine să bem cafeaua pe stomacul gol, lucru pe care mulți obișnuiesc să îl facă.

„M-am trezit la ora 5:00, vă rog să mă credeți. Nici nu știți ce fericit am fost. Am deschis geamul, mi-am făcut niște treburi. Am reușit să mănânc și eu micul dejun în liniște. Am dat drumul la muzică. Și da, recunosc, am băut cafea, dar nu la început, ci după masă, să nu fie exact pe stomacul gol, ca o lovitură”, explică pentru sursa menționată.

Pentru a menține un stil de viață sănătos, înainte de a ne delecta cu orice tip de licoare care să ne dea energie pentru muncă, doctorul Ciurea susține că hidratarea joacă un rol esențial. Așadar, înainte de cafea sau micul dejun, este indicat să începem ziua cu un pahar cu apă, iar apa trebuie să fie la temperatura camerei.

Cafeaua în exces duce la deshidratare și probleme cu asimilarea calciului

Când vine vorba despre tipul de cafea pe care îl consumăm, specialistul susține că trebuie evitată cafeaua tare. Vlad Ciurea spune că el însuși evită cafeaua tare, pentru că îi dă o stare de agitație. Acesta a explicat și cu ce o înlocuiește.

„Nu dorm la prânz. De exemplu astăzi am avut o mică pauză în care am mâncat foarte puțin – o salată, nimic mai mult – și, recunosc, am băut un cappuccino. Nu consum cafele foarte tari, mă agită”, a completat Vlad Ciurea pentru postul de știri.

Mai mulți medici recomandă un consum de cafea cu moderație, iar explicațiile sunt unele uimitoare. Se pare că un consum excesiv de cafea nu va duce decât la deshidratare, iar lichidele pe care le eliminăm conțin și minerale precum magneziul, care este esențial în asimilarea calciului. Cu alte cuvinte, de multe ori când avem senzația că avem lipsă de calciu, ne putem confrunta, de fapt, cu un deficit de magneziu.