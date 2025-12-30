Ce titlu a primit Bernadette Szocs, cea mai frumoasă sportivă din România, la final de 2025. Foto

ADVERTISEMENT

Vicecampioana mondială şi europeană, Bernadette Szocs, se bucură de o mare reușită pe final de 2025. Iată ce titlu a primit, de fapt, cea mai frumoasă sportivă din România. Tânăra are toate motivele să fie mândră de parcursul său.

Bernadette Szocs, distincție importantă la sfârșitul lui 2025

Bernadette Szocs a atins performanțe notabile în ultima perioadă. Jucătoarea de tenis de masă de etnie maghiară este una dintre sportivele de renume. În urmă cu doar câteva luni a obţinut medalia de argint, la Campionatele Mondiale individuale de la Doha (Qatar).

ADVERTISEMENT

A primit acest premiu alături de austriaca Sofia Polcanova, în finala probei feminine de dublu. Cea mai bună clasare a sa la nivel mondial este locul 8, în data de 16 aprilie 2024. Recent, Federaţia Română de Tenis de Masă a premiat-o.

Astfel, sportiva din Târgu-Mureș a fost desemnată . Titlul i-a fost oferit pe final de 2025, ocupând prima poziție într-un clasament din care fac parte 10 nume importante din țara noastră.

ADVERTISEMENT

Distincția a ajuns la Bernadette Szocs datorită performanțelor pe care le-a avut în ultimele 12 luni. De asemenea, topul a fost realizat și în funcție de dedicarea de care au dat dovadă sportivii din până la ora actuală.

ADVERTISEMENT

„FRTM își exprimă aprecierea față de efortul, profesionalismul și ambiția sportivilor si antrenorilor care au transformat 2025 într-un an de succes, un motiv de mândrie pentru tenisul de masă românesc.

1. Bernadette Szocs: vicecampioană mondială de dublu feminin și vicecampioană europeană cu echipa României”, este mesajul transmis de instituție, pe , însoțit de felicitări pentru laureații anului din tenisul de masă.

ADVERTISEMENT

Clasamentul complet al celor mai buni sportivi din tenisul de masă

2. Iulian Chiriţă – vicecampion european cu echipa României, vicecampion mondial la U19 dublu mixt, bronz mondial la U19 dublu masculin, vicecampion european U21 la simplu și bronz european U21 la dublu masculin.

De asemenea, sportivul este campion european cu echipa U19 a României, precum și campion european la U19 dublu masculin și vicecampion european la U19 dublu mixt.

3. Elizabeta Samara – vicecampioană europeană cu echipa României, vicecampioană la Top 16 Europa; Elena Zaharia – vicecampioană europeană cu echipa României, campioană europeană U21 la dublu mixt, vicecampioană europeană U21 la dublu feminin, bronz U21 la simplu.

4. Echipele naţionale de senioare şi seniori ale României – argint european (Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu, Elena Zaharia), argint european (Eduard Ionescu, Iulian Chiriţă, Ovidiu Ionescu, Darius Movileanu, Andrei Istrate).

5. Darius Movileanu – vicecampion european cu echipa României, campion european U21 la dublu masculin, campion european U21 la dublu mixt.

6. Echipa masculină U19 a României – aur european (Dragoş Bujor, Iulian Chiriţă, Robert Istrate, Luca Oprea, antrenor Mădălin Ionaşcu).

7. Bianca Mei-Roşu – vicecampioană europeană U21 la dublu feminin, triplă medaliată cu bronz european la U19 simplu, U19 dublu feminin şi U19 dublu mixt, bronz la Top 10 Europa.

8. Eduard Ionescu – vicecampion european cu echipa României, campion european U21 la dublu masculin.

9. Andrei Istrate – vicecampion european cu echipa României, bronz european U21 la dublu masculin.

10. Ioana Sîngeorzan – dublă medaliată cu bronz european la U21 simplu şi dublu feminin, Dragoş Bujor – campion european cu echipa U19 a României, vicecampion european U19 la dublu masculin și bronz european la U19 simplu masculin.