Sport

Ce titrează și cum arată cele mai importante ziare din Turcia, în ziua meciului cu România: ”86 de milioane de oameni, o voce, o inimă”. Foto

Presa din Turcia fierbe înaintea marii întâlniri cu România. Ce scriu principalele publicații în ziua duelului de baraj pentru calificarea la Cupa Mondială.
Cristi Coste, Marian Popovici, Razvan Nicolae
26.03.2026 | 13:46
CORESPONDENŢĂ DIN ISTANBUL
7 poze
Vezi galeria
Ce scrie presa din Turcia înaintea barajului cu România.
ADVERTISEMENT

Doar câteva ore ne mai despart până la primul fluier al jocului Turcia – România, iar presa locală tratează cu mare atenție meciul de la Istanbul. Marile ziare au dedicat pagini întregi duelului din semifinalele barajului pentru Cupa Mondială.

Presa din Turcia, conectată la partida de baraj cu România

Despre turci se știe foarte bine că trăiesc la intensitate maximă fotbalul, iar atunci când vine vorba despre echipa națională devin cu adevărat fanatici. Iar acest lucru se poate observa și din modul în care presa tratează partida cu România.

ADVERTISEMENT

”O singură voce, o singură inimă”, este titlul dat de publicația Fotomac, peste o fotografie în care mai mulți jucători ai naționalei Turciei se bucură. Iar în subtitlu se scrie: ”Așteptăm astăzi o nouă epopee din partea echipei noastre naționale în fața României. 86 de milioane de oameni, o singură voce, o singură inimă. Simțim victoria în adâncul sufletului”.

Pe o pagină întreagă de la interior a ziarului ce apare la Istanbul este o poză mare cu Vincenzo Montella, mai mulți fotbaliști ai naționalei, trofeul Cupei Mondiale și un banner pe care scrie: ”În această noapte voi sunteți stele noastre, echipa națională”. Iar titlul mare este în aceeași notă: ”O singură națiune, o singură inimă, un singur scop”.

ADVERTISEMENT
Mesaje de încurajare pentru fotbaliștii turci

De asemenea, jurnaliștii de la Fotomac au publicat mesaje de încurajare pentru jucătorii lui Vincenzo Montella înaintea duelului cu România, din semifinalele barajului pentru Cupa Mondială, programat să se desfășoare, joi, 26 martie, de la ora 19:00.

ADVERTISEMENT
”Echipa noastră națională de fotbal găzduiește astăzi România în semifinala play-off-ului pentru Cupa Mondială FIFA 2026. Vom scrie istorie. Acesta nu este doar un meci. Este o noapte în care inima unei națiuni bate la unison, în care speranțele se înalță la cer și dorul de ani de zile se reflectă pe teren…”, se arată într-unul dintre mesaje.

ADVERTISEMENT

”Milioane de oameni au credință! Milioane sunt în picioare! Iar noi… Simțim victoria până în măduva oaselor chiar înainte să înceapă! Fiecare jucător care îmbracă tricoul cu semilună și stea știe că această luptă nu durează doar 90 de minute. Acesta este momentul în care dorul de 24 de ani după Cupa Mondială, visurile neterminate și oportunitățile ratate se ridică din nou la viață!”, se scrie în altul.

”Vântul va sufla în favoarea noastră. Fiecare scandare se va lăsa ca o umbră peste inima adversarului. Fiecare pasă, fiecare duel va imprima credința acestei țări pe teren! Nu există altă opțiune în fața României… Această echipă va câștiga! Iar marți vom învinge câștigătoarea dintre Slovacia și Kosovo și vom merge la Cupa Mondială după 24 de ani”, este un alt mesaj.

ADVERTISEMENT

presă Turcia baraj România

Turcii caută calificarea la Cupa Mondială după 24 de ani

Și cotidianul Fanatik tratează cu mare atenție duelul dintre Turcia și România. Peste o poză cu jucătorii naționalei lui Vincenzo Montella, sursa citată a titrat: ”Primul pas către Cupa Mondială: Haide Turcia!”.

”Povara a 24 de ani de dor nu mai este purtată pe umeri de data aceasta, ci în inimi! Cei cu semiluna și steaua intră pe teren împotriva României pentru a reaprinde călătoria spre Cupa Mondială. Elevii lui Montella sunt pregătiți să susțină greutatea acestei nopți atât prin jocul lor, cât și prin spiritul lor”, a notat ziarul turc.

De asemenea, și Fanatik a avut un mesaj emoționant pentru jucătorii echipei naționale a Turciei. ”Orice voce care se va ridica din tribunele din Istanbul va da putere fiecărui pas de pe teren. Turcia, cu curajul, ritmul și credința sa, va mărșălui spre obiectiv fără a-i da nicio șansă adversarului să respire.

Această noapte va fi noaptea în care naționala va reaminti lumii cine este! Primul pas este eliminarea României lui Lucescu pentru a aștepta apoi câștigătoarea dintre Slovacia și Kosovo! Haideți, băieții noștri…”, se arată în ziarul turc.

presă Turcia baraj România

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
A izbucnit după ce fotbalistul român nu a fost convocat pentru barajul contra...
iamsport.ro
A izbucnit după ce fotbalistul român nu a fost convocat pentru barajul contra Turciei: 'L-ai adus pe Stanciu, care joacă în China!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!