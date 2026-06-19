Sport

Ce tragedie! A murit la 16 ani după un accident suferit la antrenament

Tragedie fără margini! A murit la doar 16 ani după un accident teribil suferit la un antrenament! În ce circumstanțe s-a întâmplat totul: martorii, în stare de șoc
Gabriel-Alexandru Ioniță
19.06.2026 | 06:39
Ce tragedie A murit la 16 ani dupa un accident suferit la antrenament
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A murit la 16 ani după un accident suferit la antrenament. Foto: Instagram
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Tragedie fără margini în sportul internațional! Shane O’Brien, un ciclist irlandez în vârstă de doar 16 ani, a murit după un accident produs cu ocazia unei sesiuni de antrenament. Concret, aflat pe bicicleta sa de contratimp, el s-a izbit violent de un camion parcat pe marginea drumului și astfel a suferit traumatisme puternice în zona capului, chestiune care în cele din urmă, din nefericire, i s-a dovedit fatală.

Ciclistul irlandez de doar 16 ani Shane O’Brien a murit după ce s-a izbit violent de un camion în timpul unei sesiuni de antrenament

Decesul a survenit chiar la fața locului, la scurt timp după momentul accidentului. Potrivit Irish Independent, evenimentul dramatic s-a petrecut pe un drum situat în comitatul Waterford, din Sud-Estul Irlandei. Conform sursei citate, șoferul camionului a scăpat nevătămat după acest episod tragic, dar, pe bună dreptate, se afla în stare de șoc în momentul în care echipajele de urgență au ajuns la fața locului. Poliția i-a rugat pe toți cei care au văzut accidentul să furnizeze, pe cât posibil, în cel mai scurt timp informații relevante, pentru a se putea stabili exact circumstanțele în care s-a produs accidentul.

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Shane O’Brien făcea parte dintr-o familie de sportivi și era văzut drept o „stea” în ascensiune în contextul ciclismului mondial. Liam O’Brien, fratele său, în vârstă de 21 de ani, trebuie inițial să participe recent la Giro D’Italia Next Gen, Turul Italiei destinat juniorilor, dar în cele din urmă s-a văzut nevoit să abandoneze din cauza unor chestiuni de familie.

Mesajul transmis de echipa regretatului Shane O’Brien

Regretatul Shane era membru al echipei de juniori Cams Majaco, partener Ineos, iar recent participase la două curse în Franța, la Trophee Centre Morbihan și Cote d’Or Classic, informează jurnaliștii francezi de la RMC Sport.  „Cu imensă tristețe suntem nevoiți să anunțăm moartea lui Shane O’Brien, un junior aflat la primul său an alături de noi. Shane a murit în mod tragic în timpul unei sesiuni de antrenament desfășurate în Irlanda. Shane a fost un ciclist talentat care avea un viitor strălucitor în față și avea o inimă bună, fiind un tânăr blând și optimist.

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Am fost onorați să îl avem ca membru al echipei noastre și va fi mereu în inimile noastre. Gândurile noastre se îndreaptă în aceste momente devastatoare către familia sa, prieteni, coechipieri și către toți cei care au fost suficient de norocoși să-l cunoască”, a fost mesajul transmis de cei de la Cams Majaco după petrecerea tragediei.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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