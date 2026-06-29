Ce tragedie! Drama prin care a trecut eroul Canadei. Stephen Eustaquio a început să plângă în timpul interviului

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Stephen Eustaquio, mijlocașul echipei naționale a Canadei, a devenit eroul nord-americanilor. Golul său în prelungiri cu Africa de Sud a adus calificarea nord-americanilor în optimi. Viața jucătorului a fost marcată însă de două lovituri crunte. Care este povestea sa de viață, de fapt.

Drama prin care a trecut Stephen Eustaquio, eroul Canadei la Campionatul Mondial 2026

, în 16-imi. Nord-americanii s-au impus cu 1-0, Mijlocașul central în vârstă de 29 de ani, devenit erou pentru echipa sa națională, are un trecut extrem de trist pe plan personal.

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După meciul contra africanilor, el a izbucnit în lacrimi în timpul interviului, fiind copleșit de emoții. Întrebarea care l-a făcut să înceapă să plângă a fost legată părinții săi. Jucătorul a suferit o adevărată dramă recent, pierzându-și ambii părinți: mama lui a murit de cancer la creier în 2023, iar tatăl său a suferit un infarct fatal în 2024.

El a dedicat reușita cu care și-a calificat echipa mai departe familiei sale. „Tot ce fac e pentru familia mea, pentru părinţii mei, pentru prietena mea, pentru fata mea, pentru fratele meu şi pentru prietenii mei”, a spus Stephen Eustaquio după Africa de Sud – Canada 0-1. Eustaquio este al treilea jucător din MLS care înscrie în fazele eliminatorii ale unui Mondial.

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Stephen Eustaquio lost his mother to brain cancer in 2023. Then, he lost his father to a heart attack in 2024. Today, he became an instant hero in Canada in another moving World Cup moment 🥹🇨🇦❤️ Asked about his family in the post-match press conference, the scorer of the… — Football360.com.au (@football360au)

Cu cine joacă Canada în optimi la Campionatul Mondial 2026

Canada este una dintre gazdele Campionatului Mondial 2026, pe lângă SUA și Mexic. Naționala nord-americană a făcut parte din grupa B, unde a terminat pe locul 2 cu 4 puncte. După calificarea în optimi, Canada va înfrunta câștigătoarea duelului dintre Olanda și Maroc, două adversare extrem de interesante și puternice.

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