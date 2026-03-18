Ce tragedie! Fostul fotbalist de la Steaua și Farul, printre cei care au murit pe vasul scufundat în apropiere de Portul Midia

Un remorcher s-a scufundat marți, la o distanță de câțiva kilometri de Portul Midia. La bord se aflau cinci persoane, dintre care niciuna nu a scăpat cu viață. Printre decedați se regăsește și Sorin Tufan, fost fotbalist la Steaua și Farul Constanța.

Sorin Tufan a murit în accidentul din Portul Midia

Sorin Tufan a jucat între anii ’80 și ’90 pentru Steaua și Farul Constanța, iar după retragerea prematură a ales să pornească o carieră pe mare. El a debutat la vârsta de 17 ani pentru „marinari”, iar din 1988 a devenit titular de bază și a fost unul dintre pilonii echipei pentru promovarea în Divizia A.

În anul 1992, Tufan a fost dorit cu ardoare de Anghel Iordănescu, așa că a fost transferat la Steaua. Doi ani mai târziu, accidentările grave l-au făcut să renunțe la cariera de fotbalist și să înceapă una în domeniul maritim, așa cum aleg foarte multe persoane din zona orașului Constanța. Din păcate, care s-a scufundat la 8 kilometri de Portul Midia, conform

Care ar fi fost cauza accidentului

După primele cercetări, este exclusă total posibilitatea ca nava-remorcher Astana să fi lovit o mină marină. Cel mai probabil, accidentul a avut loc în urma unei erori umane. Remorcherul s-a scufundat în timp ce tracta o altă navă de tip tanc petrolier, însă momentan nu se cunoaște cu exactitate cui îi aparține greșeala.

Cert este că Sorin Tufan avea experiență vastă în acest domeniu și era căpitan de navă, fiind responsabil cu tot ce înseamnă coordonarea acesteia pentru a ajunge în siguranță la cheu. Printre ceilalți membri ai echipajului se mai regăsesc Zaharia Fane (căpitan), Safar Claudiu (marinar), Sterie Petrică (șef mecanic) și un tânăr de doar 25 de ani, care ocupa funcția de motorist. Pe lângă cariera de fotbalist, Sorin Tufan a mai fost și director de imagine al formației SSC Farul Constanța.