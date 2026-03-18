Ce tragedie! Fostul fotbalist de la Steaua și Farul, printre cei care au murit pe vasul scufundat în apropiere de Portul Midia

Fostul fotbalist de la Steaua București și Farul Constanța a murit în urma accidentului grav din Portul Midia, în care alte patru persoane și-au pierdut viața. Despre cine este vorba
Ciprian Păvăleanu
18.03.2026 | 12:53
Ce tragedie Fostul fotbalist de la Steaua si Farul printre cei care au murit pe vasul scufundat in apropiere de Portul Midia
Sorin Tufan, fost fotbalist la Steaua și Farul, a murit în explozia din Portul Midia.
Tragedie în România! Un remorcher s-a scufundat marți, la o distanță de câțiva kilometri de Portul Midia. La bord se aflau cinci persoane, dintre care niciuna nu a scăpat cu viață. Printre decedați se regăsește și Sorin Tufan, fost fotbalist la Steaua și Farul Constanța.

Sorin Tufan a murit în accidentul din Portul Midia

Sorin Tufan a jucat între anii ’80 și ’90 pentru Steaua și Farul Constanța, iar după retragerea prematură a ales să pornească o carieră pe mare. El a debutat la vârsta de 17 ani pentru „marinari”, iar din 1988 a devenit titular de bază și a fost unul dintre pilonii echipei pentru promovarea în Divizia A.

În anul 1992, Tufan a fost dorit cu ardoare de Anghel Iordănescu, așa că a fost transferat la Steaua. Doi ani mai târziu, accidentările grave l-au făcut să renunțe la cariera de fotbalist și să înceapă una în domeniul maritim, așa cum aleg foarte multe persoane din zona orașului Constanța. Din păcate, el s-a aflat printre cele cinci persoane care au murit pe nava-remorcher Astana, care s-a scufundat la 8 kilometri de Portul Midia, conform gsp.ro.

Care ar fi fost cauza accidentului

După primele cercetări, este exclusă total posibilitatea ca nava-remorcher Astana să fi lovit o mină marină. Cel mai probabil, accidentul a avut loc în urma unei erori umane. Remorcherul s-a scufundat în timp ce tracta o altă navă de tip tanc petrolier, însă momentan nu se cunoaște cu exactitate cui îi aparține greșeala.

Ce s-a întâmplat cu angajatul AEP acuzat că era în Dubai în concediu...
Digi24.ro
Ce s-a întâmplat cu angajatul AEP acuzat că era în Dubai în concediu medical

Cert este că Sorin Tufan avea experiență vastă în acest domeniu și era căpitan de navă, fiind responsabil cu tot ce înseamnă coordonarea acesteia pentru a ajunge în siguranță la cheu. Printre ceilalți membri ai echipajului se mai regăsesc Zaharia Fane (căpitan), Safar Claudiu (marinar), Sterie Petrică (șef mecanic) și un tânăr de doar 25 de ani, care ocupa funcția de motorist. Pe lângă cariera de fotbalist, Sorin Tufan a mai fost și director de imagine al formației SSC Farul Constanța.

"Va fi al Treilea Război Mondial!" Decizia luată în privința Marocului a făcut rapid înconjurul lumii
Moment stânjenitor pentru Ilie Drăgan la Adunarea Generală a FRF! Contracandidatul lui Răzvan...
Fanatik
Moment stânjenitor pentru Ilie Drăgan la Adunarea Generală a FRF! Contracandidatul lui Răzvan Burleanu a avut mari bătăi de cap. Foto
Adrian Mititelu a atras toate privirile la alegerile FRF! Ce avea pregătit în...
Fanatik
Adrian Mititelu a atras toate privirile la alegerile FRF! Ce avea pregătit în buzunarul sacoului. Burleanu, ironia supremă: „A adormit!”. Foto
Hansi Flick, anunț uluitor despre viitorul său înainte de Barcelona – Newcastle: „E...
Fanatik
Hansi Flick, anunț uluitor despre viitorul său înainte de Barcelona – Newcastle: „E ultimul”
Uluitor! Fără Balaci, Dobrin, Chivu sau Mutu. Florin Prunea a alcătuit echipa ideală...
iamsport.ro
Uluitor! Fără Balaci, Dobrin, Chivu sau Mutu. Florin Prunea a alcătuit echipa ideală din istoria României și a surprins pe toată lumea
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!