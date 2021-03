Ce tragedie! Un jucător de hochei a murit după ce a fost lovit de un puc în cap

Timur Fizutdinov, un jucător de hochei în vârstă de doar 19 ani, a murit pe gheață după ce a fost lovit de un puc în cap.

Tragedia s-a petrecut vineri, 12 martie, în timpul meciului dintre Dynamo St. Petersburg și Loko Yaroslavl din campionatul Rusiei de juniori.

Medicii au intervenit rapid și prompt, însă nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața tânărului jucător de hochei.

Timur Fizutdinov, un jucător de hochei în vârstă de doar 19 ani, a murit după ce a fost lovit de un puc în cap, acesta prăbușindu-se imediat pe gheață.

A fost transportat de urgență la spital, însă medicii nu l-au mai putut salva, iar decesul a fost anunțat de Dynamo St. Petersburg, clubul la care era legitimat.

„Timur Faizutdinov, fundașul lui Dynamo Saint Petersburg, a murit tragic la vârsta de 19 ani. El a fost rănit fatal în timpul unui meci MHL împotriva lui Loko din Yaroslavl, pe 12 martie. SKA Hockey Club transmite cele mai profunde condoleanțe familiei și prietenilor lui Timur”, a fost mesajul clubului.

Dynamo Saint Petersburg defenseman Timur Faizutdinov has tragically passed away at the age of 19.

He had received a fatal head injury during an MHL match against Loko in Yaroslavl on March 12.

SKA Hockey Club extends its deepest condolences to Timur’s family and friends. pic.twitter.com/gDQkK43ILr

— SKA Ice Hockey Club (@hcSKA_News) March 16, 2021