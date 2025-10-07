Vedeta Universității Craiova, la un pas de Dinamo! Andrei Nicolescu a recunoscut totul: „Nu îmi imaginam ce impact va avea”

, atacantul francez cu origini congoleze în vârstă de 29 de ani adus de olteni din postura de jucător liber de contract, ultima dată fiind legitimat la Aubagne, în liga a treia din Hexagon.

Cum l-a ratat Dinamo în vară pe Steven Nsimba, atacantul care face senzație la Universitatea Craiova

Alături de Assad Al-Hamlawi, el a impresionat poate cel mai mult la echipa antrenată de Mirel Rădoi până acum în acest sezon dintre fotbaliștii aduși în Bănie în această vară, cu prestații foarte bune și goluri marcate atât în Superliga, cât și în preliminariile Conference League.

Recent, în spațiul public a apărut informația conform căreia Nsimba a fost propus la Dinamo înainte ca el să ajungă la un acord cu Universitatea Craiova, doar că oficialii „câinilor” au refuzat posibilitatea de a-l legitima. Iar acum Andrei Nicolescu a confirmat această chestiune și, în plus, a oferit și câteva detalii referitoare la motivele care au condus la acest deznodământ.

Astfel, conform spuselor sale, se pare că au existat anumite persoane din conducerea clubului care au considerat că masivul atacant, care însă dispune în același timp și de o viteză foarte bună, nu s-ar preta stilului de joc implementat de Zeljko Kopic la Dinamo. Numele lui Nsimba a fost inclus atunci pe o listă scurtă de atacanți monitorizați de dinamoviști în vederea unui transfer, iar în cele din urmă a fost ales Mamoudou Karamoko.

Andrei Nicolescu a spus tot: de ce l-a refuzat Dinamo pe Nsimba

În plus, președintele Consiliului de Administrație de la Dinamo a mai punctat cu această ocazie și că nu era vorba despre un efort financiar considerat prea mare care ar fi trebuit să fie depus de „câini” pentru aducerea jucătorului, doar că pur și simplu el nu a fost văzut la momentul respectiv drept o soluție foarte bună pentru ceea ce își doreau dinamoviștii pentru acest sezon.

„Puteam să îl luăm, dar s-a considerat că nu poate să ne ajute mult. A fost propus, a fost o analiză, mă rog, unii au zis că e bun, alţii că nu. Se putea o tranzacţie cu el, cred că era un jucător care nu era scump, însă nu puteam vedea impactul pe care l-ar fi avut. Avea nişte calităţi care îl puteau scoate deasupra liniei.

Din tot ce am primit, Nsimba a fost luat în considerare. Nu era discuţie de a alege între unul şi altul (n.r. Mamoudou Karamoko). Era o opţiune de atacant central şi până la urmă s-a decis că nu (n.r. Dacă îi pare rău că nu a fost luat) Nu îmi imaginam ce impact va avea asupra fotbalului românesc"