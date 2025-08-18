Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Ce transfer ar fi! Gigi Becali a pus ochii pe un titular de la Craiova lui Rotaru: „Costă 5-6 milioane de euro”. Exclusiv

Gigi Becali a pus ochii pe Ştefan Baiaram de la Universitatea Craiova. Patronul FCSB susţine că atacantul lui Rotaru costă 5-6 milioane de euro.
Marian Popovici
18.08.2025 | 12:16
FCSB are un start slab de campionat şi a ratat în final şansa victoriei în derby-ul cu Rapid, încheiat 2-2. Roş-albaştrii sunt deja la 11 puncte de liderul Universitatea Craiova, care are un start excelent.

Gigi Becali a pus ochii pe „perla” oltenilor, Ştefan Baiaram. Patronul FCSB a făcut comparaţia cu Tavi Popescu în direct la FANATIK SUPERLIGA, spunând că în acest moment, Baiaram costă 5-6 milioane de euro:

„Tavi e decepţie. El a apărut o dată cu Baiaram. Tavi era mai tare, dădea goluri, jucători de bază pentru echipă la 18 ani, dădea goluri. Acum, ăla a crescut şi Tavi Popescu a căzut. 

Dacă nu dă gol şi pasă de gol, n-ai realizări, degeaba frichineşti mingea. Ai văzut Baiaram câte goluri dă? Costă bani mulţi, costă 5-6 milioane de euro. Asta având î vedere trecutul lui.

„Eu să fiu în locul lui Rotaru, fără 6-7 milioane de euro nu îl dau”

Dacă nu se accidenta, era jucător de bani mulţi. Eu să fiu în locul lui Rotaru, fără 6-7 milioane de euro nu îl dau. Dacă nu se accidenta, era mai scump de 10 milioane de euro.

Baiaram e jucător de mare valoare. Cu Tavi am răbdare pentru că eu l-am botezat. Îmi pun baza în asta şi am încredere în calităţile lui. Trebuie să se îmbărbăţească. El se supără şi pe arbitri ca un copil”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Ștefan Baiaram are patru goluri marcate în acest sezon, în 9 meciuri disputate. Atacantul oltenilor a marcat atât în tur, cât și în returul cu Spartak Trnava, din turul trei preliminar din Europa League.

