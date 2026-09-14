Sport

Ce transfer ar fi! Karim Benzema se află în negocieri avansate cu Bayer Leverkusen

Rămas liber de contract după despărțirea de Al-Hilal, Karim Benzema ar putea reveni în Europa, la Bayer Leverkusen. Care este marele impediment al acestui transfer
Ciprian Păvăleanu
14.09.2026 | 11:10
Ce transfer ar fi Karim Benzema se afla in negocieri avansate cu Bayer Leverkusen
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Karim Benzema dorește să revină în Europa. S-ar fi înțeles cu Bayer Leverkusen. Foto: Hepta.ro
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Karim Benzema (38 de ani) a fost legitimat la două dintre cele mai importante echipe din Arabia Saudită, Al-Ittihad și Al-Hilal, însă în acest moment este liber de contract. Francezul nu mai vrea să evolueze în Golf, iar singurele două variante sunt transferul în Europa sau retragerea din fotbal. Bayer Leverkusen vrea să-l aducă în Bundesliga, dar contractul său de ambasador al Arabiei Saudite reprezintă un impediment major.

Karim Benzema vrea să meargă la Bayer Leverkusen! Impresarii sunt în toiul negocierii

Ajuns la o vârstă destul de înaintată pentru un fotbalist, Karim Benzema, câștigător al „Balonului de Aur”, se gândește la retragere. Singura variantă prin care el ar putea continua să joace fotbal ar fi un transfer în Europa, iar un campionat precum Bundesliga, în care spațiile sunt foarte mari, ar fi perfect pentru un vârf de atac care nu mai poate face atât de mult efort ca odinioară.

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Conform jurnalistului Ilyes Kaddouri, care a adunat 65.000 de urmăritori pe platforma X, francezul a ajuns la o înțelegere cu Bayer Leverkusen în ceea ce privește contractul, iar ultimul impediment este contractul de ambasador al Arabiei Saudite, care este valabil până în 2030 și împiedică orice transfer în afara campionatului saudit. Tot aceeași sursă informează că Benzema s-a consultat înainte cu Lucas Vasquez, fost coleg de la Real Madrid care în prezent evoluează pentru Bayer, dar și cu Moussa Diaby, francez cu care a fost coleg la Al-Ittihad și care are un trecut vast la formația germană, ba chiar în acest sezon a revenit la Leverkusen.

Golgheterul francez a plecat de la Al-Hilal după doar jumătate de an

După două sezoane și jumătate petrecute la Al-Ittihad, Karim Benzema a mers la una dintre rivalele din campionat, Al-Hilal. Francezul a evoluat doar jumătate de an pentru formația lui Simone Inzaghi, însă a avut cifre foarte bune. În zece meciuri, fostul fotbalist al lui Real Madrid a înscris 9 goluri și a dat două pase decisive.

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Fără un motiv clar făcut public, în noul sezon Karim Benzema și conducerea lui Al-Hilal au decis să rezilieze contractul de comun acord, deși acesta mai era valabil până în iunie 2027. Cel mai probabil, planurile din mercato ale echipei făceau ca Benzema să nu mai poată fi o piesă importantă a echipei, iar el nu și-a dorit să rămână rezervă.

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În acest moment, Al-Hilal are un atac stelar format din trei fotbaliști care în sezonul trecut evoluau la echipe din Premier League. Nu mai puțin de 193 de milioane de euro a plătit formația saudită pentru transferurile lui Gabriel Martinelli de la Arsenal, Ollie Watkins de la Aston Villa și Crysencio Summerville de la West Ham United.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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