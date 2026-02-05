Ce transfer în SuperLiga! Mijlocașul cu 53 de selecții la națională și cu experiență în Bundesliga a semnat: „O adevărată sărbătoare!”

ADVERTISEMENT

Csikszereda Miercurea Ciuc a câștigat „derby-ul suferinței” contra lui Metaloglobus București și speră că se poate salva de la retrogradare în play-out. Echipa antrenată de Robert Ilyeș a făcut o mutare de răsunet pe finalul perioadei de mercato, transferându-l pe internaționalul maghiar László Kleinheisler.

Csikszereda și-a luat om de națională! Transfer spectaculos pe final de mercato

Csikszereda se află în acest moment pe loc direct retrogradabil, la 4 puncte de locurile de baraj, însă, chiar dacă ar rămâne această diferență până la finalul sezonului regulat, în play-out se vor transforma în doar două puncte, iar ciucanii visează să rămână pentru încă un sezon în prima ligă.

ADVERTISEMENT

Este vorba de László Kleinheisler, internațional maghiar cu 53 de selecții, ultima fiind în vara anului 2024.

CV-ul său arată spectaculos pentru nivelul SuperLigii. Mijlocașul de 31 de ani a evoluat între 2015 și 2017 în Bundesliga, pentru Werder Bremen și Darmstadt, însă cea mai mare parte a carierei și-a petrecut-o în Croația, la Osijek, pentru care a adunat 131 de meciuri, timp în care a înscris de 21 de ori și a oferit 15 pase decisive. El a mai trecut pe la echipe precum FC Astana, Panathinaikos, Ferencvaros, Hajduk Split, iar ultima sa experiență profesională a avut-o în prima ligă din Austria, la Grazer AK 1902.

ADVERTISEMENT

Transferul lui László Kleinheisler, văzut ca o mare realizare la Miercurea Ciuc

Reușita de a-l transfera pe internaționalul maghiar la Csikszereda este văzută de club ca pe un eveniment uriaș, ținând cont de experiența vastă pe care jucătorul o are în fotbalul internațional, cât și de poziția ciucanilor în clasament. Clubul a declarat că are o mare onoare să-l aibă în componență pe fotbalistul care a participat alături de Ungaria la trei Campionate Europene:

ADVERTISEMENT

„Este o onoare uriașă pentru clubul nostru să îl întâmpinăm oficial pe Kleinheisler László în familia FK Csíkszereda. Acest moment nu înseamnă doar un transfer, ci o adevărată sărbătoare pentru club, pentru oraș și pentru întreg Ținutul Secuiesc: ni se alătură un internațional maghiar cu 53 de selecții, care a evoluat ani la rând la cel mai înalt nivel al fotbalului internațional.

Deși nu are nevoie de o prezentare specială, menționăm totuși că mijlocașul ofensiv, în vârstă de 31 de ani și cu o înălțime de 173 cm, a evoluat de-a lungul carierei sale în mai multe campionate. Pe lângă prima ligă din Ungaria, a jucat în Austria, Germania, Kazahstan, Croația și Grecia, participând constant și în competițiile europene. Este campion al Ungariei, de două ori campion al Kazahstanului și câștigător al Cupei Ungariei. Pentru naționala Ungariei a adunat 53 de meciuri și a marcat 3 goluri, fiind membru al loturilor pentru EURO 2016, EURO 2020 (disputat în 2021) și EURO 2024.

ADVERTISEMENT

În memoria suporterilor va rămâne pentru totdeauna golul memorabil marcat în 2015, în Norvegia, prin care a jucat un rol-cheie în calificarea naționalei Ungariei la Campionatul European. Această experiență, mentalitate și calitate vor întări acum FK Csíkszereda. Avem încredere că partea rămasă a sezonului va fi una specială și de succes – atât pentru club, cât și pentru Laci. Mult succes și cât mai multe momente memorabile în tricoul FK!”, au scris ciucanii în comunicatul emis pe rețelele de socializare.

Csikszereda Miercurea Ciuc, Athletic Bilbao de România

Politica celor de la Miercurea Ciuc seamănă izbitor cu cea a bascilor de la Athletic Bilbao. Formația din campionatul Spaniei nu are în lot decât jucători născuți, crescuți sau care au locuit o perioadă mai lungă în Țara Bascilor. Cristi Ganea, care a jucat pentru Bilbao, a fost una dintre situațiile controversate ale clubului. și a evoluat pentru mai multe echipe de juniori ale zonei, chiar și pentru formația satelit a lui Bilbao, numită Basconia.

În cazul ciucanilor, practica este aproape identică, doar că fotbaliștii căutați sunt cei de etnie maghiară sau români din Ținutul Secuiesc, iar acest lucru complică foarte tare misiunea lor de a rămâne în SuperLiga României, în condițiile în care nici bugetul nu le permite să aducă jucători maghiari de top.