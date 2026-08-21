Sport

Ce transfer pentru Dinamo! „I-am dat mesaj: ‘mamă, pe cine ați adus?’”

Un fotbalist pe care Dinamo l-a transferat în această vară a impresionat în startul sezonului, iar un tehnician care a lucrat la gruparea „roș-albă” a dat un verdict surprinzător.
Bogdan Mariș
21.08.2026 | 06:25
Ce transfer pentru Dinamo Iam dat mesaj mama pe cine ati adus
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Alessandro Caparco (42 de ani) e de părere că Dinamo ar fi luat titlul în sezonul trecut dacă îl avea în poartă pe Alaa Bellaarouch (24 de ani). FOTO: Sport Pictures
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Alaa Bellaarouch (24 de ani) a sosit în această vară la Dinamo și a devenit noul titular din poarta „câinilor”. Marocanul a primit doar 3 goluri în primele 5 runde din SuperLiga și a avut mai multe evoluții pozitive. Alessandro Caparco (42 de ani), care a activat timp de 3 ani ca antrenor al portarilor la gruparea „roș-albă”, a fost impresionat de Bellaarouch și a declarat că Dinamo ar fi cucerit titlul în sezonul trecut cu portarul marocan în lot.

Câștiga Dinamo titlul în sezonul trecut cu Alaa Bellaarouch în poartă? Verdictul lui Alessandro Caparco

Alessandro Caparco e de părere că Dinamo ar fi reușit să cucerească titlul în sezonul trecut dacă Alaa Bellaarouch era în poartă în locul lui Devis Epassy. „Dacă Dinamo îl avea pe portarul ăsta sezonul trecut, avea șanse mari să câștige titlul. Când vorbisem cu Mister Kopic, erau niște discuții, chiar îi spuneam… Epassy a fost bine în primele 3-4 luni, dar când au apărut momente grele, el nu prea a ajutat-o pe Dinamo. În momente grele, portarul trebuie să te scoată.

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Chiar mi-ar fi plăcut să lucrez cu portarul ăsta. În primul meci, l-am văzut la încălzire cum a făcut o împingere pe loc și i-am dat mesaj nutriționistului spaniol, ‘Mamă, pe cine ați adus?’. Mi-a spus ‘Ale, dacă vezi jocul cu piciorul’… ‘Nu mă interesează jocul cu piciorul, vreau să-l văd în poartă’. Și am rămas șocat de el, de la primul meci. Nu știu cum l-au găsit, dar bravo lor, e portar extraordinar. E și tânăr, 24 de ani, un băiat frumos”, a afirmat italianul la Digi Sport. Dinamo a încheiat sezonul trecut pe locul 4, cu 39 de puncte, la 11 lungimi în urma campioanei Universitatea Craiova.

Cât va plăti Dinamo pentru a-l transfera definitiv pe Alaa Bellaarouch

Alaa Bellaarouch a sosit la Dinamo sub formă de împrumut de la Sporting Braga, mutarea fiind anunțată în exclusivitate de FANATIK. În contract există o opțiune de cumpărare, iar Andrei Nicolescu a vorbit despre acest aspect într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA. „500.000 de euro este clauza unui transfer definitiv de la Braga și ne-am gândit să o activăm înainte de a începe campionatul. Tocmai de aceea am acceptat-o și am setat-o.

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Era clar că este o opțiune pe care să o aducem cât mai accesibilă pentru noi ca spre finalul campionatului să avem această opțiune. Dacă lucrurile merg așa, o să activăm, pare foarte logic. A contat foarte mult și dialogul pe care l-am avut cu el pentru a veni aici. Am simțit în el ceea ce vrea Nuno Campos să construiască în profilul psihologic al jucătorului”, a spus președintele executiv al lui Dinamo.

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