Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Ce transfer! Universitatea Craiova dă o super lovitură: fundaşul central a fost vândut pe o sumă total neaşteptată. Exclusiv

Universitatea Craiova a dat o super lovitură în mercato. Şi-a vândut unul dintre fundaşii centrali pe o sumă neaşteptată, în condiţiile în care fotbalistul era pe făraş.
Marian Popovici
04.08.2026 | 12:35
Ce transfer Universitatea Craiova da o super lovitura fundasul central a fost vandut pe o suma total neasteptata Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Ce transfer! Universitatea Craiova dă o super lovitură: fundaşul central a fost vândut pe o sumă total neaşteptată. Sursa: colaj Fanatik
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Universitatea Craiova a dat o lovitură neaşteptată pe piaţa transferurilor. Mihai Rotaru şi ceilalţi acţionari l-au vândut pe Juraj Badelj la Aris Limassol pe o sumă neaşteptat de mare, în condiţiile în care croatul era oricum pe făraş de la Craiova.

Juraj Badelj, transfer pe 600.000 de euro la Aris Limassol: „Mutarea este făcută cu toţi acţionarii”

Horia Ivanovici a anunţat în direct la FANATIK SUPERLIGA această mutare. Universitatea Craiova va încasa 600.000 de euro, plus procente dintr-un viitor transfer, o afacere excelentă pentru clubul din Bănie:

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„Badelj a fost vândut cu 600.000 de euro plus 15% dintr-un viitor transfer la Aris Limassol în Cipru. A fost un efort comun al acţionarilor. Rotaru este liderul, el conduce. Mutarea este făcută cu toţi acţionarii. L-au invitat la un meci din cupele europene pe patronul lui Aris Limassol, care a devenit partener de afaceri. L-au ţinut în Craiova câteva zile. 

Deşi a jucat foarte slab, Craiova a reuşit să îl vândă cu 600.000 de euro plus procente la Aris Limassol. Este o sumă extraordinară. Universitatea Craiova este periculoasă rău. Nu pot decât să îi felicit pe Rotaru şi ceilalţi acţionari”, a dezvăluit Horia Ivanovici.

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Badelj, pe făraş după gafa cu Dinamo! Fundaşul pleacă marţi în Cipru

Juraj Badelj a fost pe făraş de la Universitatea Craiova. Fundaşul central a comis-o grav în meciul cu Dinamo, unde a fost eliminat, iar evoluţiile modeste i-au convins pe cei de la Universitatea Craiova să se despartă de croat, aşa cum FANATIK a anunţat.

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Din informaţiile noastre, Juraj Badelj va pleca în cursul zilei de marţi spre Cipru pentru a efectua vizita medicală. Cele două părţi s-au înţeles asupra condiţiilor de transfer şi mai lipseşte doar semnătura de pe contract. Badelj are doar 22 de ani şi îşi poate relansa cariera la noua echipă.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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