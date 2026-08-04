Ce transfer! Universitatea Craiova dă o super lovitură: fundaşul central a fost vândut pe o sumă total neaşteptată. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a dat o lovitură neaşteptată pe piaţa transferurilor. Mihai Rotaru şi ceilalţi acţionari l-au vândut pe Juraj Badelj la Aris Limassol pe o sumă neaşteptat de mare, în condiţiile în care croatul era oricum pe făraş de la Craiova.

Juraj Badelj, transfer pe 600.000 de euro la Aris Limassol: „Mutarea este făcută cu toţi acţionarii”

Horia Ivanovici a anunţat în direct la FANATIK SUPERLIGA această mutare. Universitatea Craiova va încasa 600.000 de euro, plus procente dintr-un viitor transfer, o afacere excelentă pentru clubul din Bănie:

ADVERTISEMENT

„Badelj a fost vândut cu 600.000 de euro plus 15% dintr-un viitor transfer la Aris Limassol în Cipru. A fost un efort comun al acţionarilor. Rotaru este liderul, el conduce. Mutarea este făcută cu toţi acţionarii. L-au invitat la un meci din cupele europene pe patronul lui Aris Limassol, care a devenit partener de afaceri. L-au ţinut în Craiova câteva zile.

Deşi a jucat foarte slab, Craiova a reuşit să îl vândă cu 600.000 de euro plus procente la Aris Limassol. Este o sumă extraordinară. Universitatea Craiova este periculoasă rău. Nu pot decât să îi felicit pe Rotaru şi ceilalţi acţionari”, a dezvăluit Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT

Badelj, pe făraş după gafa cu Dinamo! Fundaşul pleacă marţi în Cipru

Juraj Badelj a fost pe făraş de la Universitatea Craiova. , unde a fost eliminat, , aşa cum FANATIK a anunţat.

ADVERTISEMENT

Din informaţiile noastre, Juraj Badelj va pleca în cursul zilei de marţi spre Cipru pentru a efectua vizita medicală. Cele două părţi s-au înţeles asupra condiţiilor de transfer şi mai lipseşte doar semnătura de pe contract. Badelj are doar 22 de ani şi îşi poate relansa cariera la noua echipă.

ADVERTISEMENT