Ce transferuri face Chivu la Inter. Răzbunare pe Chelsea pentru Palestra și interes pentru colegul lui Darius Olaru

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Interul lui Cristi Chivu (45 de ani) încearcă să realizeze în viitorul apropiat mai multe transferuri, bineînțeles în perspectiva sezonului viitor, în care echipa din Milano își propune să își apere titlul în Serie A, dar și să aibă un parcurs ceva mai lung în Champions League în comparație cu stagiunea precedentă. În primul rând, campionii Italiei au nevoie de un jucător de bandă dreaptă.

Ce transferuri face Cristi Chivu în această vară la Inter Milano

Asta pentru că, după cum se știe deja destul de bine, Denzel Dumfries a ajuns de ceva timp la un acord pentru a semna cu Real Madrid. Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, preluat de , după ce , interiștii s-au orientat către Anan Khalaili (21 de ani), un israelian de la Royale Union Saint-Gilloise, noua echipă a lui Darius Olaru.

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Chiar dacă celor de la Inter le-a fost oferit în ultimele zile și un fotbalist din Premier League pentru această poziție, prioritatea lor în acest moment ar fi Khalaili. Oficialii clubului italian au luat deja legătura în acest sens cu omologii lor belgieni, doar că rivalii de la Napoli le fac concurență extrem de serioasă în prezent pentru semnătura fotbalistului.

Răzbunare pentru pierderea lui Palestra în favoarea lui Chelsea?

De asemenea, clubul din Milano își dorește să mai aducă și doi fundași centrali în această fereastră de mercato, În primul rând, există deja discuții directe cu Chelsea pentru transferul lui Trevoh Chalobah (26 de ani), deci o posibilă „răzbunare” într-o anumită măsură după pierderea lui Palestra.

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Conform sursei citate anterior, nu s-a ajuns încă la un acord, dar cei de la Inter se află în continuare în discuții avansate cu reprezentanții jucătorului. Recent, Como a făcut o ofertă de 25 de milioane de euro, cu tot cu bonusuri, pentru Chalobah, dar Chelsea nu a acceptat. Astfel, este clar că interiștii vor fi nevoiți să pluseze dacă doresc să încheie această afacere. Pe de altă parte, un alt nume luat în calcul în prezent de clubul din Milano pentru postul de fundaș central este cel al lui Oumar Solet (26 de ani), francez de la Udinese.