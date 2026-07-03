Sport

Ce transferuri face Chivu la Inter. Răzbunare pe Chelsea pentru Palestra și interes pentru colegul lui Darius Olaru

Toate detaliile despre transferurile dorite de Cristi Chivu la Inter Milano în această vară. Italienii vor să se răzbune pe Chelsea pentru Palestra și se interesează de un coleg al lui Darius Olaru
Gabriel-Alexandru Ioniță
03.07.2026 | 17:57
Ce transferuri face Chivu la Inter Razbunare pe Chelsea pentru Palestra si interes pentru colegul lui Darius Olaru
ULTIMA ORĂ
Ce transferuri face Chivu la Inter. Foto: Profimedia
ADVERTISEMENT

Interul lui Cristi Chivu (45 de ani) încearcă să realizeze în viitorul apropiat mai multe transferuri, bineînțeles în perspectiva sezonului viitor, în care echipa din Milano își propune să își apere titlul în Serie A, dar și să aibă un parcurs ceva mai lung în Champions League în comparație cu stagiunea precedentă. În primul rând, campionii Italiei au nevoie de un jucător de bandă dreaptă.

Urmăreşte Fanatik.ro în Discover Adaugă Fanatik.ro ca sursă preferată

Ce transferuri face Cristi Chivu în această vară la Inter Milano

Asta pentru că, după cum se știe deja destul de bine, Denzel Dumfries a ajuns de ceva timp la un acord pentru a semna cu Real Madrid. Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, preluat de Calcio Mercato, după ce l-au pierdut pe Marco Palestra (21 de ani) în favoarea lui Chelsea, interiștii s-au orientat către Anan Khalaili (21 de ani), un israelian de la Royale Union Saint-Gilloise, noua echipă a lui Darius Olaru.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă celor de la Inter le-a fost oferit în ultimele zile și un fotbalist din Premier League pentru această poziție, prioritatea lor în acest moment ar fi Khalaili. Oficialii clubului italian au luat deja legătura în acest sens cu omologii lor belgieni, doar că rivalii de la Napoli le fac concurență extrem de serioasă în prezent pentru semnătura fotbalistului.

Răzbunare pentru pierderea lui Palestra în favoarea lui Chelsea?

De asemenea, clubul din Milano își dorește să mai aducă și doi fundași centrali în această fereastră de mercato, bineînțeles în contextul în care Bastoni ar putea pleca în această vară. În primul rând, există deja discuții directe cu Chelsea pentru transferul lui Trevoh Chalobah (26 de ani), deci o posibilă „răzbunare” într-o anumită măsură după pierderea lui Palestra.

ADVERTISEMENT
Rusia pregătește un atac asupra Poloniei, avertizează SUA. Soldații Moscovei ar putea traversa...
Digi24.ro
Rusia pregătește un atac asupra Poloniei, avertizează SUA. Soldații Moscovei ar putea traversa granița și pătrunde pe teritoriul NATO

Conform sursei citate anterior, nu s-a ajuns încă la un acord, dar cei de la Inter se află în continuare în discuții avansate cu reprezentanții jucătorului. Recent, Como a făcut o ofertă de 25 de milioane de euro, cu tot cu bonusuri, pentru Chalobah, dar Chelsea nu a acceptat. Astfel, este clar că interiștii vor fi nevoiți să pluseze dacă doresc să încheie această afacere. Pe de altă parte, un alt nume luat în calcul în prezent de clubul din Milano pentru postul de fundaș central este cel al lui Oumar Solet (26 de ani), francez de la Udinese.

ADVERTISEMENT
L-au pus să-și dea demisia după Cupa Mondială și i-au plătit o avere:...
Digisport.ro
L-au pus să-și dea demisia după Cupa Mondială și i-au plătit o avere: 7.000.000 de euro!
Șansă mare pentru Sorana Cîrstea! Cum a reacționat românca după ce a aflat...
Fanatik
Șansă mare pentru Sorana Cîrstea! Cum a reacționat românca după ce a aflat pe cine întâlnește în meciul cu 350.000 de euro pe masă. Update
Transferuri SuperLiga, mercato de vară 2026. CFR Cluj, trei mutări în aceeași zi:...
Fanatik
Transferuri SuperLiga, mercato de vară 2026. CFR Cluj, trei mutări în aceeași zi: „Bun venit!”
Australia – Egipt, LIVE VIDEO în 16-imile CM 2026. Statistici OPTA, fază cu...
Fanatik
Australia – Egipt, LIVE VIDEO în 16-imile CM 2026. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real
Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Gigi Becali l-a dat afară de la FCSB, iar apoi a fost transferat...
iamsport.ro
Gigi Becali l-a dat afară de la FCSB, iar apoi a fost transferat pe 2.500.000 de dolari
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!