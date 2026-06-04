Sport

Ce transferuri face FCSB. Loviturile pe care le pregătesc Gigi Becali și Mihai Stoica

FCSB pregătește cea mai spectaculoasă campanie de transferuri din ultimii ani. Gigi Becali și Mihai Stoica vor să spele rușinea din sezonul trecut, când roș-albaștrii au jucat în play-out
Cristian Măciucă
04.06.2026 | 17:15
Ce transferuri face FCSB Loviturile pe care le pregatesc Gigi Becali si Mihai Stoica
EXCLUSIV FANATIK
Ce transferuri face FCSB. Loviturile pe care le pregătesc Gigi Becali și Mihai Stoica. FOTO: Fanatik
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Vești bune pentru fanii FCSB. Mihai Stoica a dezvăluit că Ștefan Târnovanu nu va pleca în această vară de la roș-albaștrii și că se pregătesc transferuri tari pentru sezonul 2026-2027.

Mihai Stoica, detalii despre transferurile lui Gigi Becali la FCSB

FCSB este gata să se betoneze pentru următorul sezon. Roș-albaștrii au obiectiv calificarea în faza ligii Conference League și câștigarea titlului. În stagiunea încheiată recent, echipa, antrenată acum de Marius Baciu, a înregistrat o contraperformanță istorică: ratarea calificării în play-off. Una dintre primele vești bune date de MM Stoica este rămânerea lui Ștefan Târnovanu.

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„Mai întâi de toate, nu se pune problema ca Târnovanu să plece. Sub nicio formă! Orice jucător poate pleca dacă suma e potrivită. Fundaș dreapta, aducem un jucător. Suntem înțeleși și va veni un jucător din Franța. (n.r. – Liga 2?) Nu există să aduci jucători din Ligue 1 în România. Vine de la un club care a scos jucători mari în trecut.

Fundaș central: s-a prelungit cu Ngezana și cu Mihai Popescu. În partea stângă vine Ricardo Pădurariu, care a jucat foarte bine la Corvinul Hunedoara. Un copil în care ne punem mari speranțe. La Pirgic, așteptăm până la finalul săptămânii o contraofertă, dacă nu, vom merge mai departe și vom căuta alt fotbalist de profilul lui. Cu Anderson Ceara părea că suntem foarte aproape, dar, de fapt, suntem foarte departe. Pretențiile celor de la Csikszereda sunt foarte mari. Nu știm dacă se justifică”, a transmis MM Stoica.

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Trei atacanți sunt pe lista de transferuri de la FCSB

Președintele C.A. de la FCSB a dezvăluit de ce întârzie, de fapt, transferurile la FCSB. Pe lista roș-albaștrilor se află și trei atacanți de mare valoare. Dintre ei se va alege dublura lui Daniel Bîrligea. „Și acum am trei atacanți de profiluri diferite, pe care vreau să îi prezint lui Gigi. Trei atacanți străini, din alte campionate. Să vedem dacă ne oprim la unul din cei trei sau dacă mergem mai departe și căutam alți jucători. Problema e în felul următor. Un jucător aflat sub contract, noi facem oferta, dar clubul respectiv nu are niciun motiv să se grăbească.

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Pentru că perioada de transferuri e până în septembrie, pentru că oricând interesul unui club poate naște interesul altui club și, atunci, doar să plătim sume care nu se justifică? Ok, e foarte bine să pleci în pregătire cu jucătorii pe care te vei baza, dar nici nu poți să arunci cu banii, să iei jucătorul acum, când îl poți lua cu un preț mai bun în iulie. Noi nu stăm chiar în ploaie. La momentul ăsta avem un prim 11 chiar competitiv”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la MM LA FANATIK.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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