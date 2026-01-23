Ce transferuri mai face Dinamo în această iarnă?! Omul care aduce jucători în Ștefan cel Mare a dezvăluit totul: „Putem să ne batem la primele 3 locuri”

ADVERTISEMENT

FANATIK DINAMO a debutat în forță în acest nou an 2026. Invitatul lui Cristi Coste a fost marți, 20 ianuarie, directorul sportiv al clubului alb-roșu, Cosmin Mihalescu. Acesta a dezvăluit, printre altele, ce transferuri vor mai fi în această iarnă la echipa antrenată de Zeljko Kopic.

Dinamo nu a încheiat campania de achiziții: ce transferuri mai face echipa lui Zeljko Kopic

Două transferuri a bifat Dinamo în această scurtă pauză competițională din iarnă. Gruparea din „Ștefan cel Mare” i-a adus pe Valentin Țicu, ultima oară la Petrolul Ploiești, și pe extrema dreaptă crescută de Barcelona, Ianis Tarbă (19 ani). Pe de altă parte, Dinamo a renunțat la Kiryakou, Bărbulescu și Rotund.

Directorul sportiv al clubului alb-roșu, Cosmin Mihalescu, a dezvăluit marți, la FANATIK DINAMO, că . Posturile deficitare unde caută Dinamo jucători sunt cele mijlocaș și de atacant.

„Toată lumea știe că mai căutăm 2-3 jucători, așa cum a spus și mister (n.r. Zeljko Kopic). Mai e nevoie de un.. pe lângă fundașul central, mai e nevoie de un mijlocaș central, pentru că am încheiat cu (Charalampos) Kyriakou și atunci mai avem nevoie de un jucător acolo la mijlocul terenului și un atacant central, cel puțin unul.

Pe lângă fundașul, pe lângă Valentin (Țicu), care a venit și pe lângă Ianis (Tarbă), care e un proiect, cred că din nou un specific activității noastre de recrutare a fost că în fiecare perioadă de transferuri am adus jucători atât pentru termen scurt, mediu, cât și pentru termen lung. Încercăm cumva să închegăm și să-i avem și pe acești tineri lângă noi, chiar dacă în funcție de evoluția lor, unii vor fi cu noi și vor câștiga foarte mult din antrenamente, urmând ca apoi să primească timp de joc în altă parte, dacă nu reușesc la noi.

Alții vor intra direct la noi și vor juca fiecare în funcție de el. Dar strategia e clară să mergem pe cele două fronturi, atât pe termen scurt-mediu, cât și mediu-lung”, a spus Mihalescu.

Directorul sportiv al clubului alb-roșu: „Putem să ne batem la primele 3 locuri”

Întrebat dacă în SuperLiga, Cosmin Mihalescu a spus că echipa lui Kopic a arătat deja că se poate bate la podium. „Mai sunt multe meciuri. Cred că lotul pe care îl avem acum la dispoziție a arătat că este unul care se poate bate la primele locuri. Mă întorc cumva puțin la ce am spus în vară, când am făcut o declarație și am spus că lotul e mult mai bun decât cel de anul trecut, pentru că…

Cumva, ok, a durat mai mult până s-a închegat, dar jucători care anul trecut erau titulari incontestabili, astăzi sunt rezerve la noi și intră și ne ajută, dar nu mai joacă un rol principal. Și atunci e clar că, din acest punct de vedere, avem un lot mai bun decât anul trecut. Și dacă anul trecut ne-am calificat în play-off și a fost o experiență din care am învățat, sper eu, cu toții play-off-ul, cred că anul ăsta, așa cum suntem acum, ne putem bate mai sus decât anul trecut și cu încă două-trei transferuri, cred că putem să ne batem la primele 3 locuri”, a spus Mihalescu.

Oficialul „câinilor” a mai punctat faptul că o clasare europeană, din campionat sau Cupa României, ar fi un alt pas înainte al lui Dinamo în acest sezon. Nici titlul nu ar fi de lepădat, dacă ar fi posibil, mai spune Mihalescu. „Ar fi un pas normal. Adică nu ar fi un salt, să zicem, că dacă, clar, cu toții ne vom bucura enorm în primăvară dacă vom lua titlul.

Va fi cumva puțin poate considerat un salt și nu doar un pas, dar cred că și o calificare europeană va fi un pas normal în proiectul pe care îl facem la Dinamo, pe care îl avem la Dinamo și va fi aliniat cu ce ne-am propus. Și cred că ăsta e un aspect care merită menționat de fiecare dată din punctul nostru de vedere”.

Cosmin Mihalescu a mai punctat faptul că performanța sportivă va trebui să meargă în paralel cu stabilitatea financiară: „Din punctul nostru de vedere, înțelegem dorința suporterilor pentru performanță, dar în același timp cred că cel mai important aspect este să ne asigurăm că nu mai ajungem într-o zonă de instabilitate financiară ca în trecut”.