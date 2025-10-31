Ce transferuri vrea să facă Gigi Becali la FCSB! Lista anunțată în direct după discuția cu Mihai Stoica

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica a fost plecat în Portugalia în ultima perioadă, oficialul FCSB având misiunea de a descoperi noi jucători. Într-o intervenție în direct, Gigi Becali a dezvăluit pe ce posturi evoluează fotbaliștii descoperiți de președintele Consiliului de Administrație.

Ce transferuri vrea să facă Gigi Becali la FCSB

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a dezvăluit că Mihai Stoica a găsit doi jucători interesanți în Portugalia, iar aceștia vor fi ofertați în perioada de mercato din iarnă. Patronul roș-albaștrilor a transmis că dorește să întărească lotul cu un mijlocaș central, un fundaș central și un fundaș stânga.

„(n.r. – V-a adus Mihai Stoica ceva concret din Portugalia?) Sunt doi jucători, o să vedem în iarnă. Unul dintre ei este foarte solicitat de către cluburi. Eu vreau un mijlocaș, un fundaș central neapărat și un fundaș stânga! Poate să fie și doi, patru sau cinci jucători. Deocamdată ne uităm după portughezi.

(n.r. – Sunt scumpi?) Depinde… Dacă îi iei liberi, au salarii mari. Sunt unii care au salarii mari. Dacă îi iei și dai bani, salariul e tot mare. Dacă e un jucător valoros, salariul e tot mare”, a declarat Gigi Becali.

Jucătorii descoperiți de Mihai Stoica au salarii mari

În continuare, Gigi Becali a transmis faptul că au crescut în ultimii ani salariile jucătorilor.

„În Portugalia au crescut iar prețurile, a fost o vreme mai slabă, dar acum au crescut iar salariile acolo. E greu să îi iei, pentru că au crescut salariile și acolo. Nu mă pricep la astea. Eu mă pricep la oameni!

Am doi jucători interesanți, doar că eu evaluez jucătorii și antrenorii. La mine e important ce ai demonstrat și ce ai făcut. Ce ai produs, câți bani ai produs și ce trofee ai luat, lucrurile acestea contează pentru mine. Eu așa vorbesc în viață, contează ce ai făcut, ce bani ai produs, ce titluri deții. Palmaresul tău, asta contează”, a încheiat Gigi Becali.

