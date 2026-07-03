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Ce trebuia să facă, de fapt, Nicușor Dan după moțiunea împotriva lui Ilie Bolojan. „Așa ieșea țara din criză”

Dumitru Dragomir susține că actualul blocaj politic ar fi putut fi evitat dacă, imediat după căderea guvernului, președintele ar fi făcut o altă alegere în desemnarea premierului.
Daniel Spătaru
03.07.2026 | 15:22
Ce trebuia sa faca de fapt Nicusor Dan dupa motiunea impotriva lui Ilie Bolojan Asa iesea tara din criza
EXCLUSIV FANATIK
Nicuşor Dan nu a găsit încă soluţia care să scoată România din criza politică Foto: colaj Fanatik
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Criza politică din România este departe de a se fi rezolvat şi la aproape două luni de la demiterea guvernului Bolojan partidele nu au reuşit să se pună de acord pentru desemnarea unui premier care să treacă de votul parlamentului. Dumitru Dragomir crede că dacă preşedintele Nicuşor Dan ar fi făcut alegerea corectă ţara nu s-ar mai fi aflat acum în criză.

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Dragomir: „Dacă nu se rezolvă criza, PSD-ul va suferi”

Se împlinesc în weekend 60 de zile de când România are guvern interimar, aceasta fiind cea mai lungă criză politică din istoria ţării. Între timp parlamentarii au intrat în vacanţă, iar momentul când vom avea din nou un guvern cu puteri depline se lasă aşteptat.

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Dumitru Dragomir este de părere că inclusiv PSD va deconta electoral actuala criză de pe scena politică şi crede că social-democraţii ar trebui să fie mai fermi în asumarea guvernării.

„Grindeanu e un om politic destul de tare, dar mă tem că dacă nu rezolvă problema guvernării să nu o ia în barbă şi el. Eu am încredere că el va rezolva problema guvernării. Dacă nu rezolvă, atunci şi PSD-ul va suferi. Să nu se mai ferească de guvernare. Părerea mea este că şi ei s-au ferit”, a spus Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

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PSD-iştii ar accepta rotativa dacă ar da primii premierul

Sorin Grindeanu este varianta anunţată de social-democraţi pentru funcţia de prim-ministru, însă intrarea într-o rotativă cu PNL şi USR e condiţionată de instalarea mai întâi a premierului propus de PSD. Între timp, UDMR se declară gata să ajute la găsirea unei soluții, dar constată că nu are cu cine, după cum s-a exprimat Kelemen Hunor.

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„Oracolul de la Bălceşti” este convins că nu s-ar fi ajuns în această situaţie dacă Nicuşor Dan l-ar fi însărcinat să formeze guvernul pe liderul partidului care a câştigat alegerile parlamentare din decembrie 2024. „Chiar dacă PSD s-a ferit de guvernare, preşedintele trebuia să îl desemneze prima dată pe Grindeanu. Dacă îl punea pe el nu se mai ajungea la haos”, este convins Mitică Dragomir.

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Ce trebuia să facă, de fapt, Nicușor Dan după moțiunea împotriva lui Ilie Bolojan. Așa ieșea țara din criză

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Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
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