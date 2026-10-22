Sport

Ce trebuie să facă Gică Hagi pentru a salva naționala României! Lecția neașteptată oferită de un copil de doar 10 ani

Alex Bodnariu
22.10.2026 | 20:40
Ce trebuie sa faca Gica Hagi pentru a salva nationala Romaniei Lectia neasteptata oferita de un copil de doar 10 ani
SPECIAL FANATIK
Ce sfat i-a dat Vladimir Zmeu lui Gică Hagi. Puștiul de 11 ani a surprins cu maturitatea sa în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu
Un puști de doar 10 ani a surprins cu sfatul oferit lui Gică Hagi după cele patru înfrângeri ale României în Nations League. Ce i-a transmis selecționerului.
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Gică Hagi are parte de susținere din partea unui suporter neașteptat al echipei naționale! Vladimir Zmeu, un puști de doar 10 ani, a fost invitatul-surpriză al lui Ovidiu Ioanițoaia în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, de la GSP. Întrebat ce sfat i-ar da selecționerului României, copilul a oferit un răspuns surprinzător de matur. Acesta a cerut răbdare și a explicat de ce rezultatele din primele meciuri nu ar trebui să reprezinte un motiv de îngrijorare.

Patru înfrângeri consecutive pentru România în Nations League. Gică Hagi, sub presiune

Naționala României traversează o perioadă extrem de complicată. „Tricolorii” au pierdut toate cele patru partide disputate în actuala ediție a UEFA Nations League. România a cedat în Suedia, scor 1-2, apoi a fost învinsă pe teren propriu de Bosnia și Herțegovina, scor 2-4. A urmat umilința din Polonia, scor 0-6, iar seria neagră a continuat cu un nou eșec în fața Suediei, scor 0-1, pe Arena Națională.

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România ocupă ultimul loc în grupa B4, fără niciun punct și cu 13 goluri primite. Echipa lui Gică Hagi mai are de disputat două partide, cu Polonia, pe 14 noiembrie, și Bosnia și Herțegovina, pe 17 noiembrie. Rezultatele au adus numeroase critici la adresa selecționerului, însă există și voci care cer răbdare. Printre acestea se numără și un copil de doar 10 ani.

Ce sfat i-a dat Vladimir Zmeu lui Gică Hagi. Puștiul de 10 ani a surprins cu maturitatea sa în podcastul„Prietenii lui Ovidiu

Vladimir Zmeu, un tânăr influencer pasionat de fotbal și teatru, a fost invitatul-surpriză al lui Ovidiu Ioanițoaia în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, de la Gazeta Sporturilor. Reputatul jurnalist l-a provocat pe puștiul de 10 ani să vorbească despre situația echipei naționale. Mai exact, l-a întrebat ce ar trebui să facă Gică Hagi și ce sfat i-ar oferi selecționerului. Răspunsul copilului a surprins prin maturitate.

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„Nu trebuie să-l criticăm pe Hagi. Au fost doar primele patru meciuri, cu adversare foarte grele. Oricum, o să fim pe locul 4. Nu mai avem prea multe șanse să terminăm mai sus. E nevoie de răbdare. Jocul s-a schimbat. Vreau să vedem ce poate să demonstreze Gică în ultimele două jocuri. Am foarte multă încredere în domnul Hagi. Vor veni preliminariile. Acolo e nevoie de rezultate”, a declarat Vladimir Zmeu în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, de la GSP.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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