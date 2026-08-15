Ce trebuie să facă Marius Baciu pentru a-l resuscita pe Eddy Gnahore. Fostul antrenor al francezului: „Este un jucător special”

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Eddy Gnahore a semnat în vara acestui an cu FCSB, dar nu s-a ridicat momentan la nivelul așteptărilor. Fostul său antrenor de la Dinamo a dat verdictul în cazul mijlocașului și i-a transmis public lui Marius Baciu ce trebuie să facă cu acesta pentru a da randament.

Florentin Petre știe cum poate funcționa, de fapt, Eddy Gnahore la FCSB

în vara acestui an, mutarea fiind anunțată în exclusivitate de FANATIK. Mijlocașul francez a fost primit cu mare fast, fiind considerat „piesa” de care echipa avea nevoie odată cu , transfer anunțat de asemenea în exclusivitate de FANATIK. Doar că fotbalistul de 32 de ani nu s-a ridicat încă la nivelul așteptărilor, iar Florentin Petre, fostul său antrenor de la Dinamo, a spus public ce trebuie făcut în cazul său.

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„Gnahore este un jucător mai special. Trebuie să știi cum să ți-l educi. Dacă știi cum să-l iei, dacă îl asculți și-l cucerești, îți dă tot ce are mai bun din el, tocmai ca să-ți demonstreze cât este de bun. Noi ne-am bazat pe el. Acum, ținând cont că a schimbat echipa și că a avut problemele personale pe care le-a avut, trebuie înțeles. Dar trebuie susținut, adică nu călcat în picioare… Pe jucătorii de acest tip trebuie să știi cum să-i ții. Dacă vrei să-ți dea maxim, trebuie să-i faci să te iubească. Și după aceea îți va da tot ce are mai bun!”, a spus inițial Florentin Petre.

Florentin Petre a explicat decăderea lui Dennis Politic la FCSB

Revenit la FCSB după împrumutul la Hermannstadt în a doua jumătate a sezonului trecut, Dennis Politic a reușit să înscrie după mult timp în deplasarea cu Csiksereda. Chiar și așa, Florentin Petre a explicat ce s-a întâmplat în cazul fostului său elev, plecat la rivala din Capitală în vara anului trecut. „Nici eu nu am înțeles de ce nu s-a adaptat. Este unul dintre jucătorii buni pe care i-am antrenat și cu care am avut discuții foarte lungi, față în față.

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Vorbeam constructiv și încercam să-l ajut. Problema medicală pe care o are, momentele astea de accidentare l-au tras înapoi. Și probabil că cerințele la FCSB nu sunt ușoare… presiunea este foarte mare. Mai ales când ai pe cineva care pune constant presiune pe tine. Trebuie să fii foarte bine echilibrat ca să poți rezista la nivelul ăsta de presiune. La noi a avut doar presiunea accidentărilor”, a mai spus Florentin Petre conform

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Eddy Gnahore a evoluat doar 45 de minute în ultima etapă, când FCSB a plecat cu un punct de la Sepsi după meciul terminat cu scorul de 0-0. Cât despre Dennis Politic, cel mai recent joc bifat pentru fosta campioană a României a fost remiza cu 2-2, acasă, cu Farul, în care a jucat 14 minute.

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