Ce trebuie să facem pentru ca vaccinurile să ne ofere protecție maximă împotriva mutațiilor coronavirusului

O serie de noi studii publicate miercuri arată cât de bine funcționează vaccinurile împotriva coronavirusului împotriva noilor variante ale virusului, iar unul dintre acestea indică faptul că dozele de rapel pot ajuta serurile să funcționeze și mai bine.

Vaccinurile protejează împotriva variantelor coronavirusului, dar este important să facem ambele doze, spun studiile

Primul studiu la nivel național privind vaccinarea împotriva coronavirusului, realizat în Israel, a arătat că vaccinul Pfizer/BioNTech funcționează mult mai bine după două doze.

Cele două doze ale vaccinului au asigurat o protecție mai mare de 95% împotriva infecțiilor, bolilor severe și decesului, a raportat dr. Eric Haas de la Ministerul Sănătății din Israel și colegii săi în jurnalul medical Lancet.

„Două doze de BNT162b2 sunt extrem de eficiente în toate grupele de vârstă în prevenirea infecțiilor simptomatice și asimptomatice SARS-CoV-2 și a spitalizărilor legate de COVID-19, a formelor severe de boală și a decesului, inclusiv a celor cauzate de varianta B.1.1.7 a coronavirusului”, au scris autorii studiului.

Varianta B.1.1.7, identificată pentru prima dată în Marea Britanie, s-a răspândit pe scară largă și este acum cea mai comună nouă variantă care circulă în SUA. În perioada când a fost efectuat studiul aceasta era varianta comună și în Israel.

Varianta B.1.351, identificată pentru prima dată în Africa de Sud, circula și în Israel, dar nu a provocat multe infecții în momentul studiului, astfel încât cercetătorii nu au putut spune cât de bine a funcționat vaccinul împotriva acestei variante în special.

Având o populație sa mică, Israelul a reușit să vaccineze rapid o mare parte din aceasta.

Studiul a constatat că vaccinul Pfizer a oferit 95,3% protecție împotriva infecției și 96,7% protecție împotriva decesului la șapte zile după a doua doză.

„La 14 zile după vaccinare, protecțiile conferite de o a doua doză au crescut la 96,5% protecție împotriva infecțiilor, 98% împotriva spitalizării și 98,1% împotriva decesului”, a scris echipa.

Dar persoanele care au primit o singură doză de vaccin au fost mult mai puțin protejate. O singură doză a oferit doar 57,7% protecție împotriva infecțiilor, 75,7% împotriva spitalizării și 77% împotriva decesului.

„Îmbunătățirea imunității odată cu a doua doză a vaccinului va fi și mai importantă odată cu apariția de noi variante care ar fi putut dobândi modificări genetice care le vor face mai rezistente la imunitatea generată de vaccinuri sau în urma infecției naturale”, a declarat Jonathan Ball, profesor de virusologie moleculară la Universitatea Britanică din Nottingham, care nu a fost implicat în cercetare.

În mod separat, o echipă din statul Qatar a analizat eficacitatea vaccinului Pfizer în populația de acolo când circulau ambele variante B.1.351 și B.1.1.7. Rezultatele studiului sunt liniștitoare.

“Eficacitatea estimată a vaccinului împotriva oricărei infecții documentate cu varianta B.1.1.7 a fost de 89,5% la 14 sau mai multe zile după a doua doză. Eficacitatea împotriva oricărei infecții documentate cu varianta B.1.351 a fost de 75%”, cercetătorii au scris într-o corespondență publicată în New England Journal of Medicine.

Multe dintre noile variante identificate în întreaga lume au dezvoltat mutații care le ajută, cel puțin parțial, să se sustragă sistemului imunitar uman, inclusiv răspunsului imun provocat de vaccinuri. Oficialii din domeniul sănătății sunt îngrijorați că virusul s-ar putea transforma și mai mult în forme care rezistă mai puternic efectelor vaccinurilor – la fel ca gripa în majoritatea anilor.

Deci producătorii fac deja și testează formule împotriva celor mai îngrijorătoare variante. Proiectarea noilor vaccinuri ARNm realizate de Moderna și Pfizer fac acest lucru mai ușor decât ar fi fost în trecut. Materialul genetic folosit ca bază a vaccinurilor este realizat într-un laborator și secvența este ușor de modificat.

Producătorul de vaccinuri Moderna a raportat miercuri că o doză de rapel echivalentă cu o jumătate de doză din vaccinul său actual crește răspunsul imun atât împotriva B.1.351, cât și a P.1.

Iar o doză de rapel formulată special pentru a se potrivi cu B.1.351 a fost și mai eficientă, a spus Moderna într-un comunicat.

Moderna a testat dozele de rapel fie ale vaccinului său actual, fie ale unei versiuni concepute special împotriva B.1.351 într-un studiu de fază 2 la care au participat 40 de persoane care fuseseră deja vaccinate cu șase până la opt luni înainte. Analizele de sânge au arătat că jumătate din acești voluntari au avut un răspuns scăzut la anticorpi împotriva B.1.351 și a variantei P.1 înainte de a obține a doua doză de rapel.

La două săptămâni după al doilea rapel, nivelurile lor de anticorpi crescuseră împotriva așa-numitului coronavirus de tip sălbatic, varianta cea mai comună în întreaga lume, precum și B.1.351 și P.1, a precizat Moderna.

“Majoritatea evenimentelor adverse au fost ușoare sau moderate ca severitate”, a spus compania. „Suntem încurajați de aceste noi date, care ne întăresc încrederea că strategia noastră de rapel ar trebui să fie protectoare împotriva acestor noi variante detectate. Creșterea puternică și rapidă a titrurilor la niveluri peste vaccinarea primară demonstrează, de asemenea, în mod clar capacitatea mRNA-1273 de a induce memoria imună”, a declarat CEO-ul Moderna Stéphane Bancel în declarație.

Compania testează, de asemenea, o doză de rapel care combină formularea originală cu formula specifică B.1.351.

“Vom continua sa facem cat mai multe actualizari ale vaccinului nostru COVID-19 cat este necesar pentru a controla pandemia”, a spus Bancel.

Compania a trimis datele, colectate ca parte a unui studiu de fază 2, la un site de pre-tipărire și a declarat că va trimite cercetarea spre publicare într-un jurnal evaluat de colegi atunci când va obține mai multe date din proces.

Într-un alt studiu, producătorul de vaccinuri Novavax a confirmat descoperirile anterioare care arătau că vaccinul său protejează împotriva variantei B.1.351.

Studiul, publicat în New England Journal of Medicine, a confirmat ceea ce compania a anunțat anterior: că în Africa de Sud, vaccinul Novavax are o eficacitate de aproximativ 49% în rândul adulților în general, indiferent de statutul lor HIV și de 60%. în rândul adulților HIV-negativi.

Compania a publicat rezultatele actualizate ale studiului din martie în care a constatat că vaccinul a redus riscul de infecție simptomatică cu 55% în rândul adulților sănătoși fără HIV – ceea ce suprimă sistemul imunitar. Aceste date actualizate nu sunt incluse în publicația de miercuri.

Novavax nu a solicitat încă Administrației SUA pentru Alimente și Medicamente autorizarea de urgență a vaccinului său, care se realizează utilizând o formulare diferită față de vaccinurile produse de Moderna, Pfizer/BioNTech și Johnson & Johnson.