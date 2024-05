Ce trebuie să faci dacă ai cultivat varză, ca să ai o recoltă bogată la toamnă. Așa o vei scăpa de dăunători și buruieni

Ce trebuie să faci dacă ai cultivat varză, ca să ai o recoltă bogată la toamnă. Așa o vei scăpa de și buruieni. Agricultorii o plantează pentru proprietățile pe care le are și pentru că se poate consuma proaspătă, preparată sau procesată.

Ce trebuie să cunoști dacă ai varză în grădină. În felul acesta recolta va fi bună și nu vei avea parte de insecte și iarbă

Ce trebuie să cunoști dacă ai în grădină. În felul acesta recolta va fi bună și nu vei avea parte de insecte și iarbă. Leguma este crescută pentru căpățâna sa, care se folosește mai ales în salate și în prepararea delicioaselor sarmale.

ADVERTISEMENT

Nutriționiștii o recomandă pentru că are în compoziția sa glucide, proteine, vitamina B și C, caroten, calciu, magneziu și potasiu. De asemenea, conține substanțe volatile cu acțiune bacteriostatică, iar iarna este o sursă de vitamine și minerale.

Are foarte multe beneficii pentru sănătate, dar agricultorii spun că nu este foarte ușor de crescut. Din păcate, varza este predispusă la numeroase deficiențe de nutrienți, dar și la dăunători, boli bacteriene și fungice.

ADVERTISEMENT

Pentru a scăpa de aceste probleme majore este foarte important să se facă din timp tratamente. Grădinarii folosesc în general fungicide sau insecticide omologate. În plus, cultura de varză se verifică periodic.

Acest proces are rolul de a acționa la timp având în vedere că bolile și buruienile atacă rapid. Într-o perioadă extrem de scurtă leguma poate fi distrusă complet dacă nu se iau măsuri radicale. Așadar, e bine să se evite apariția dăunătorilor.

ADVERTISEMENT

Se recomandă alternarea produselor folosite în curte pentru a scăpa de boli și buruieni. Concret, este nevoie să se realizeze 3-4 prășile pe rând care vor avea rolul de a distruge crusta și buruienile. Iarba poate fi combătută și chimic, cu erbicide.

Ce proprietăți are consumul de varză

Varza are un conținut ridicat de fier și sulf, minerale ideale pentru promovarea funcției gastrointestinale. Conform , sucul din această legumă este benefic în tratamentul ulcerelor stomacale sau intestinale.

ADVERTISEMENT

De asemenea, planta promovează sănătatea ochilor pentru că are în compoziția sa zeaxantină și luteină. În plus, promovează imunitatea și creștere apărarea, lucru demonstrat de numeroasele studii realizate de cercetători.

Totodată, varza ajută la sănătatea pielii pentru că are niveluri ridicate de antioxidanți și fitochimicale, mai ales dacă este vorba de varza roșie. Aceasta mai are vitaminele C, E și A care ajută la menținerea unei pieli hidratate.

În aceeași notă, nutriționiștii spun că reglează glucoza din organism, ajută la menținerea oaselor sănătoase și puternice și luptă împotriva anemiei. Pentru că are clorofilă și vitamina C favorizează asimilarea fierului.

Consumul regulat de varză întărește oasele pentru că este bogată în potasiu, calciu și fosfor. Leguma întărește scheletul osos și echilibrează sistemul nervos. Planta reduce nivelul colesterolului și a citokinelor inflamatorii pentru că are antioxidanți, vitamine și minerale.