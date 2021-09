Ce trebuie să faci și ce se dă de pomană de Sfânta Maria Mică? Sfaturile preoților

Preotul Gabriel Cazacu a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre tradițiile bisericești ale sărbătorii, dar și despre ce este recomandat să facă credincioșii în ziua Nașterii Fecioarei Maria.

Ce se face de Sfânta Maria Mică?

”În această perioadă ne bucurăm de începerea noului an bisericesc. Și, iată, nu e deloc o întâmplare, că noul an bisericesc – care începe pe 1 septembrie – are ca primă sărbătoare importantă Nașterea Fecioarei Maria. Este o zi a bucuriei, o zi de praznic împărătesc”, ne-a spus preotul Gabriel Cazacu.

Și, cum este o sărbătoare foarte mare, preotul Gabriel Cazacu ne-a dezvăluit câteva dintre lucrurile care trebuiesc făcute de credincioși cu această ocazie. ”În primul rând, trebuie să mergem la Biserică, la slujbă. De asemenea, în țară, cum sunt multe Biserici care poartă Hramul Nașterii Fecioarei Maria, se organizează pelerinaje”, spune preotul, pentru FANATIK.

Ce se dă de pomană de Nașterea Fecioarei Maria

Iar după slujbă, explică , nu ar trebui să fie uitate rugăciunile și urările de ”La mulți ani” făcute celor care poartă numele sau derivate ale acestuia.

”Sfânta Fecioară Maria este, în România, mai iubită decât orice altă figură bisericească cu excepția Mântuitorului. De aceea și trebuie să ne bucurăm de această zi și să dăm de pomană. Acum, fiind toamnă, se dă de pomană din roadele pământului. S-au copt strugurii, prunele, merele, nucile, fructele în majoritatea lor, așa că se dau pomană, se împart”, a mai spus, pentru FANATIK, preotul Gabriel Cazacu.

Preotul Gabriel Cazacu ne-a dezvăluit că această primă mare sărbătoare creștinească din anul bisericesc trebuie să marcheze și un moment spiritual pentru credincioși, gesturile făcute de ei să amintească de înnoire.

”Este o zi în care e vorba de împăcare, de iertare. Cu ocazia Nașterii Fecioarei Maria, aceste două lucruri sunt esențiale. Și, ca să fim sinceri, acum, în România, este nevoie mai mult ca oricând de împăcare și de iertare”, ne-a spus preotul Gabriel Cazacu, parcă făcând o aluzie la situația crizei guvernamentale de la noi din țară.

Iar după iertare și împăcare, spune preotul consultat de FANATIK, se obișnuiește să se servească masa și să fie spune câteva rugăciuni pentru cei care poartă numele Fecioarei Maria, fie ei vii, fie trecuți în lumea celor veșnice.

De asemenea, tradiția spune să fie pus la uscat busuiocul pentru următoarea mare sărbătoare, cea de pe 14 septembrie, atunci când e Înălțarea Sfintei Cruci.

8 septembrie – Sfânta Maria Mică – sărbătoarea nașterii Fecioarei

Ziua de 8 septembrie este, atât pentru catolici, cât și pentru ortodocși, data la care se serbează Nașterea Fecioarei Maria. Chiar dacă momentul nu este precizat, explicit, în Biblie, sunt alte surse care indică originile și copilăria Sfintei Fecioare.

Astfel, în Protoevanghelia lui Iacob este povestită copilăria Fecioarei Maria despre care se spune că ar fi avut descendență împărătească și preoțească, prin tatăl ei, Ioachim, care ar fi fost un urmaș al regelui David al Iudeii.