Ce trebuie să pui în must ca să nu fermenteze prea repede. Produsul care îl face să fie bun pentru o perioadă mai lungă

Este sezonul în care se face mustul, băutura obținută imediat după culesul și zdrobitul strugurilor. În mediul rural este mare forfotă în această perioadă, iar gospodarii iscusiți știu cum să prepare un must autentic, după rețete moștenite din bătrâni.

Cum să prepari mustul ca să nu fermenteze

”Must” este un cuvânt ce provine din limba latină, din sintagma ”vinum mustum” și care se traduce prin ”suc proaspăt din fructe presate”, alcătuit din coaja, pulpa și semințele lor. Mustul reprezintă primul pas în facerea vinului.

. Atenție, nu faceți abuz, căci se poate instala starea de ebrietate sau pot apărea probleme de sănătate. De altfel, pentru ca un must să-și păstreze mai mult timp textura proaspătă este nevoie de câteva ingrediente.

Sunt români care pun în must, după ce au zdrobit strugurii, conservant. La un litru de must se adaugă 1 gram de conservant. Pentru conservare se scoate 10% din cantitatea de must obținută și se pune într-o altă oală, care se așază pe foc și se încălzește, dar mare grijă să nu fiarbă.

În mustul cald se va dizolva cantitatea de conservant utilizată pentru întreg mustul. Ulterior, se va amesteca cu restul de must, pentru ultimul pas de omogenizare. O altă modalitate de încetinire a fermentării este ca mustul să fie ținut la frigider câteva zile sau câteva săptămâni. Se mai poate apela și la o tabletă de aspirină la 1 litru de must.

Ce beneficii poate avea mustul pentru organism

susțin medicii. Datorită acestei băuturi se poate reduce indicele de masă corporală, se poate scădea din circumferința taliei, din glicemie și se poate elimina tensiunea arterială.

”Mai multe studii au aratat ca principalele efecte ale consumului de must au fost reducerea indicelui de masă corporală, scaderea circumferinței taliei, glicemiei, peroxidarea lipidelor plasmatice, colesterolul total, LDL-c, trigliceridele, tensiunii arteriale și nivelurilor de homocisteină.

Polifenolii bioactivi din struguri sunt influențați si de soiul de struguri și de condițiile de cultivare. Soiurile Vitis labrusca L. sunt utilizate pentru producerea mustului si la noi si se pare ca ar afecta în mod benefic homeostazia redox la oameni- procesele oxidative.

Într-un studiu controlat, randomizat, încrucișat, de intervenție, 24 de persoane auconsumat 400 ml de must, suc organic sau apă. Fiecare intervenție a fost urmată de o perioadă de eliminare de 14 zile. Au fost obținute probe de sânge înainte și la 1 oră după administrare și s-au analizat pentru glutationul redus de eritrocite, capacitatea antioxidantă totală a serului, enzimele antioxidante în eritrocite și glucoză și acid uric în ser”, a explicat medicul Oana Cuzino pe