Ce trebuie să pui la salata verde, astfel încât să nu devină galbenă. Produsul este banal, dar eficient

Temperaturile ridicate sau lipsa unei irigări constante pot strica plantele din curte sau din seră. Un specialist spune la salata verde, astfel încât să nu devină galbenă și să nu se ofilească. Produsul la care apelează grădinarii este banal, dar eficient încă de la prima utilizare.

Ce trebuie să pui la salata verde ca să nu devină galbenă

Salata verde este o legumă cu frunze care se regăsește în multe culturi. E una dintre plantele care nu lipsesc din grădină sau din solar pentru că nu are nevoie de o îngrijire aparte. Cu toate acestea, este bine să cunoști mai multe despre ea.

Experții în agricultură au câțiva ași în mânecă, care sunt de un real ajutor. Iată ce trebuie să adaugi la rădăcină pentru a nu fi niciodată galbenă. Ingredientul este unul simplu, care se găsește în multe gospodării de la țară.

Are o putere foarte mare și dă rezultate excelente. Pentru a preveni această problemă este foarte important să se apeleze la cenușă de lemn, scrie . Specialiștii o recomandă pentru că este bogată în potasiu, calciu și alte minerale esențiale.

Pentru acest truc lucrurile sunt cât se poate de simple. Presară puțină cenușă cernută în jurul rădăcinii de la salata verde. Procesul trebuie să aibă loc atât în momentul plantării, cât și ulterior. Se pune periodic, dar nu se exagerează cu cantitatea.

Cenușa de lemn nu trebuie să fie în exces pentru a nu cauza alte necazuri. Pe de altă parte, are multiple beneficii pentru plantele din grădină sau din seră. Aceasta are rolul de a preveni îngălbenirea frunzelor de la salata verde. În plus, alungă dăunătorii din sol.

Cenușa de lemn, un îngrășământ natural pentru salata verde

Cenușa de lemn reprezintă un îngrășământ natural care poate fi folosit la diverse plante din curte sau din seră. Aceasta este extrem de utilă pentru datorită compoziției sale. Pentru că este un bun fertilizator ajută la o creștere rapidă.

Face plantele să fie mai viguroase și să lupte mai ușor împotriva bolilor care pot apărea. De asemenea, fructele vor fi mai dulci, în special în cazul recoltelor de roșii și ardei. Cenușa se poate folosi singură sau poate fi amestecată cu alte substanțe, mai ales pentru răsadurile care preferă un sol ușor alcalin.