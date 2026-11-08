Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Ce trebuie să schimbe urgent FCSB pentru a ieși din criză!

Adrian Baciu
08.11.2026 | 23:58
Ce trebuie sa schimbe urgent FCSB pentru a iesi din criza
EXCLUSIV FANATIK
Ce trebuie să schimbe urgent Reghecampf pentru a scoate pe FCSB din criză. Sursa foto: colaj Fanatik
FCSB pare că a reintrat într-o perioadă de criză, iar rezultatele din întrecerile interne spun totul: 3 eșecuri consecutive. Ce trebuie să schimbe urgent Laurențiu Reghecampf pentru a readuce echipa pe linia de plutire.
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„Luna de miere” a lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani) pe banca celor de la FCSB a durat doar trei meciuri. După victoriile cu Oțelul, FC Voluntari și Rapid, pentru roș-albaștri au urmat trei eșecuri cu Gloria Bistrița (Cupa României), apoi cu U Cluj și Corvinul în campionat. Fosta campioană pare din nou într-o criză uriașă, la fel ca în perioada Marius Baciu. Ce trebuie să schimbe urgent „Reghe” pentru a readuce echipa pe linia de plutire.

Cum poate FCSB să iasă din criză. Ce trebuie să schimbe urgent Reghecampf

FCSB a făcut un nou meci modest în SuperLiga și a pierdut, de această dată pe teren propriu, scor 0-1, cu nou promovata Corvinul. Echipa din Hunedoara a plecat acasă cu toate cele 3 puncte după golul marcat de Andrej Fabry (29 de ani) în minutul 41. În urma acestui rezultat, echipa lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a căzut pe locul 8, cu 21 de puncte. Rivala lor, Corvinul, a urcat pe 7, cu 22 de puncte.

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Situația dezastruoasă în care a revenit echipa patronată de Gigi Becali (68 de ani) a fost dezbătută la FANATIK SUPERLIGA. Invitații lui Cristi Coste au prezentat soluțiile prin care trupa lui Reghecampf ar putea depăși această criză accentuată de formă și de rezultate. O primă părere a fost expusă de fostul mare internațional Dănuț Lupu (59 de ani). „(n.r. Ce ar trebui să schimbe Reghecampf în următoarele două săptămâni de pauză?) Vreo 7 jucători”, a răspuns, în glumă, analistul FANATIK.

Prezent și el în platoul emisiunii, „Cobra” Adi Ilie a anticipat, oarecum, criza în care va reintra FCSB. Atacantul „Generației de Aur” a afirmat, după ce FCSB a bătut pe Rapid cu 4-1, că Reghe & co. vor trebui să aibă grijă cum gestionează momentul. Se pare că gestionarea a fost deficitară. „După ce au câștigat meciul cu Rapidul, cu scorul de 4-1, aici în emisiune am spus că de acum încolo trebuie să aibă grijă cum gestionează această situație. Și au venit trei rezultate de 0-1!”.

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Ilie a spus că, în primul rând, antrenorul de la FCSB trebuie să schimbe atitudinea jucătorilor. „Ce trebuie să schimbe? Atitudinea jucătorilor, pentru că după repriza a doua, cu Rapid, care a fost cea mai bună din acest campionat, cred că și-au dat seama că sunt prea buni. Dar apoi nu marchează niciun gol în trei meciuri. Trebuie să fie mai agresivi, poate în antrenamente. Și nu știu cât aș pune eu pe oboseală chestia asta, dar cred că ar trebui să fie mai bine pregătiți fizic”.

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Se rezolvă problemele de la FCSB prin noi transferuri? Dănuț Lupu: „Se termină campionatul până se acomodează”

Sâmbătă seara, Gigi Becali a plecat extrem de nervos de pe Arena Națională, după eșecul cu Corvinul. Patronul de la FCSB a anunțat „revoluția” în lotul celor echipei lui Reghecampf, spunând că se va implica și va aduce 5-6 jucători. În opinia lui Dănuț Lupu, o campanie încărcată în mercato-ul de iarnă nu va rezolva problemele celor de la FCSB. „(n.r. Asta e soluția la FCSB? Să aducă 6 jucători?) Dacă aduce 6 jucători îi va prinde februarie. Se termină campionatul până se acomodează”.

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Același fost mare fotbalist român mai punctează faptul că Gigi Becali și colaboratorii săi nu a fost deloc inspirați în aducerea de jucători, în ultimii doi ani. De altfel, rezultatele s-au văzut și se văd. FCSB a ratat play-off-ul anul trecut, iar acum este pe locul 8 după turul sezonului regular. „De vreo 2 ani, Gigi Becali și cei cu care lucrează nu au fost inspirați în aducerea jucătorilor”.

Ce trebuie să schimbe urgent FCSB pentru a ieși din criză!

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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