Ce trebuie să se întâmple ca Messi și Ronaldo să se întâlnească la Campionatul Mondial 2026! Scenariul este foarte probabil

După doar câteva ore de la tragerea la sorți a Campionatului Mondial de fotbal de anul viitor, fanii sportului rege au început să facă calculele. Cristiano Ronaldo și Lionel Messi ar putea da piept înainte de marea finală a turneului final.

Campionatul Mondial din 2026 se anunță unul de vis. Meciuri tari în grupe

A fost show total la Washington DC, acolo unde a avut loc tragerea la sorți a Campionatului Mondial de fotbal din 2026. România, în cazul în care va trece de baraj, va juca într-o grupă destul de accesibilă

. Franța a picat cu Norvegia lui Erling Haaland, iar Portugalia se va duela în grupe cu o forță din America de Sud, Columbia. Va fi prima ediție din istorie cu 48 de naționale care vor lua startul la turneul final, în cursa pentru marele trofeu.

Argentina și Portugalia ar putea da piept în sferturile de finală ale C.M.

În cazul în care Portugalia și Argentina își vor câștiga grupele, lucru destul de probabil, cele două naționale conduse de Cristiano Ronaldo și Lionel Messi se vor întâlni în sferturile de finală. Am putea avea parte de un duel de vis între cele mai iubite echipe, cu mult timp înainte de ultimul act.

Argentina a avut noroc la tragerea la sorți. Naționala lui Lionel Messi a picat în grupa J, acolo unde va da peste Algeria, Austria, fosta adversară a României din preliminarii, și Iordania. La prima vedere, sud-americanii ar trebui să termine fără prea mari emoții pe prima poziție.

Nici Portugalia nu a avut ghinion. Lusitanii își vor măsura forțele cu Uzbekistan, Columbia și câștigătoarea barajului intercontinental dintre New Caledonia, Jamaica sau RD Congo. E posibil astfel să vedem un derby între Ronaldo și Messi la Mondial.