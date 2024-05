Ce trebuie să știe românii care returnează ambalajele contra garanție la magazin. Cum poți să nu mai plătești 50 de bani pentru PET-uri și să nu le mai depozitezi în casă

Știai că poți să nu mai plătești 50 de bani pentru PET-uri și să nu le mai depozitezi în casă? Există anumite metode pe care nu toți românii le cunosc cu privire la acest aspect. Ar putea simplifica cu mult lucrurile.

Ce trebuie să știe românii care returnează ambalajele contra garanție la magazin

. Unele persoane nu vor să depoziteze sticlele în casă, până când își fac drum până la magazin. Altele în schimb sunt revoltate de cei 50 de bani care de multe ori ajung să fie pierduți.

ADVERTISEMENT

Se pare însă că există anumite metode prin care să nu mai plătești 50 de bani pentru PET-uri și să nu le mai depozitezi în casă. O discuție în acest sens a apărut în mediul online și se pare că unii români au găsit soluții.

Pe platforma Reddit, un utilizator a scris ce a făcut ca să scape de această problemă. .

ADVERTISEMENT

Astfel, utilizatorul a decis să facă o investiție. A achiziționat o stație de osmoză inversă, care nu a costat destul de mult. Bărbatul a explicat și cum funcționează aceasta și spune că nu regretă deloc alegerea făcută.

Cum poți să nu mai plătești 50 de bani pentru PET-uri și să nu le mai depozitezi în casă

“O să încep prin a zice că soluția mea nu e fezabilă pentru oricine, însă dacă cineva se află în situația mea, și e deranjat de faptul că săptămânal trebuie să își facă un cimitir de sticle și peturi în casă, această soluție ar putea fi de ajutor.

ADVERTISEMENT

Recent am aflat de legea reciclării… habar nu aveam că a fost aprobat așa ceva în România. (…) Acum 2 ani am decis să achiziționez o stație de osmoză inversă și 5 6 sticle din sticlă în care să îmbuteliez apă de la filtru. (…)

Cu un cost inițial de ~900 de ron (filtrul plus sticle) și cam 300 ron pe an (pentru filtrele care necesită schimbare periodică) începând din al doilea an de utilizare, am reușit să scap de a duce munți de peturi săptămânal la gunoi și mai nou pe la centre de reciclare”, a povestit bărbatul.

ADVERTISEMENT

Cu alte cuvinte, cu acest dispozitiv poți să nu mai plătești 50 de bani pentru PET-uri și să nu le mai depozitezi în casă. Și se pare că și alți români au urmat exemplul bărbatului. Sunt persoane care nu mai cumpără deloc apă din magazine.

Unii au prins oferte pentru acest dispozitiv și spune că viața lor s-a schimbat. Au fost însă și persoane care nu i-au ținut partea bărbatului și care au spus că preferă apa îmbuteliată din comerț, nu cea filtrată acasă.