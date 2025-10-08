Febra titlurilor de stat. Mai e rentabil să împrumutăm statul, dacă inflația ajunge la 10%? Specialist: ”Să gândim la rece”

Guvernul României, condus de Ilie Bolojan, cere bani cu împrumut de la români, anunțând o nouă ediție de emitere a titlurilor de stat în cadrul programului Tezaur. Cât de sigură e această investiție pentru cei care vor să dea bani statului și ce primesc, la finalul perioadei, în plus?

Ce trebuie să știe românii de la care Bolojan cere bani cu împrumut. Cât de sigură mai e achiziționarea de titluri de stat

Având în vedere care a ajuns la aproape 10%, mulți dintre cei care își doresc să cumpere titluri de stat se tem că valoarea reală a banilor va scădea. Un cunoscut analist economic ne-a spus de ce spaima nu se justifică, punctând, totuși, faptul că nu e recomandat ca banii împrumutați statului să fie retrași foarte repede, căci atunci riscul de a pierde din dobândă chiar e unul mare.

i-a informat pe cetățeni luni, 6 octombrie, că se pot înscrie în programul Tezaur, având posibilitatea să investească în titluri de stat până pe 7 noiembrie. Conform celei de-a zecea ediții Tezaur, românii pot opta pentru perioade de 1, 3 sau 5 ani la dobânzi anuale de 6,95%, 7,50% și 7,85%.

Adrian Negrescu explică marele avantaj al titlurilor de stat

Mai este avantajos, în condițiile economice actuale, să dai bani statului în speranța că este o investiție profitabilă? Economistul Adrian Negrescu ne-a spus de ce nu ar trebui lumea să se panicheze prea repede, menționând că atunci când oamenii decid să facă o astfel de investiție este bine să o gândească pe termen lung.

„Marele avantaj al titlurilor de stat e faptul că aceste investiții nu sunt taxate de către stat, nu trebuie să plătești taxe statului pentru acest tip de investiții și, mai mult decât atât, sunt garantate 100% de către statul român, așadar nu ai niciun risc de a pierde acești bani cum se întâmplă în cazul altor investiții, plasamente greșite în piața de capital, în alte zone investiționale. E o modalitate simplă de a ține banii cu o dobândă foarte bună raportată la cele bancare, într-un sistem destul de simplu pe care orice român îl poate accesa prin intermediul Poștei, a direcțiilor de la Finanțe, inclusiv pe spațiul privat virtual”, a declarat Adrian Negrescu pentru FANATIK.

„Dacă banii aceștia sunt bani albi pentru zile negre, ca să zic așa, recomand să nu fie puși în titluri de stat”

Expertul în economie și finanțe spune că, în mod normal, pentru a beneficia de toată dobânda, banii ar trebui retrași la finalul perioadei de subscripție, atunci când expiră oferta. „O poți face și mai devreme, prin intermediul Bursei de Valori, prin intermediul brokerilor, dar vei fi penalizat din perspectiva dobânzii pe care o pierzi atunci când ai nevoie de banii. Dacă banii aceștia sunt bani albi pentru zile negre, ca să zic așa, recomand să nu fie puși în titluri de stat, ci oamenii să încerce să îi pună în depozite bancare de unde pot fi scoși mai ușor, fără să piardă dobânda respectivă. Cel mai sănătos e să ai niște bani deoparte pentru zile negre, iar aceste investiții să le păstrezi pe toată durata derulării ofertelor, astfel încât să câștigi maxim din dobândă, mai ales în contextul inflației din țara noastră”, a adăugat Negrescu.

Valoarea reală a banilor, raportat la inflația de azi, va fi mai mică peste un an

Potrivit specialistului, investiția în titlurile de stat rămâne „din păcate sau din fericire” cea mai profitabilă, în contextul unei inflații de aproape 10%. „Din păcate” pentru că, într-adevăr, valoarea reală a sumei investite scade peste un an, având în vedere inflația de acum, iar „din fericire” deoarece, în speranța că lucrurile se vor redresa, valoarea banului investit va fi cel puțin aceeași.

„Nu trebuie să fim speriați de condițiile economice de la un moment dat, trebuie să gândim în perspectivă”

Economistul mai spune că dacă ne gândim la dobânda pe care o câștigăm de pe urma titlurilor de stat, atunci trebuie să o facem pe termen lung. „Câștigul trebuie calculat la finalul perioadei, atunci trebuie să calculezi media de inflație pe perioada derulării ofertei, ca să ai un calcul real”, completează Adrian Negrescu. Cu alte cuvinte, chiar dacă acum inflația e 10%, iar investitorii de rând primesc de la stat o dobândă de 8%, e probabil ca anul viitor, în aceleași condiții investiționale, inflația să scadă la 6% și dobânda titlurilor să rămână la 8%.

„Să nu gândim simplist, prin prisma condițiilor actuale, condițiilor conjuncturale care sunt date de evoluția economică. Atunci când facem investiții în titluri de stat nu trebuie să fim speriați de condițiile economice de la un moment dat, trebuie să gândim în perspectivă, să ne gândim la potențialul de creștere economică, la potențialul de creștere a valorii investițiilor noastre și să nu încercăm să cădem în pericolul spaimei că valoarea va fi diluată de inflație sau alte situații.

Trebuie să gândim rece, să vorbim dacă e nevoie cu un specialist din sistemul bancar. Cel mai bun exemplu de investiție valoroasă îl reprezintă zona imobiliară. Gândiți-vă cât costa un apartament acum zece ani și imaginați-vă cât costă astăzi, cât de mult au câștigat oamenii care au cumpărat atunci apartamente, având în vedere că cererea rămâne foarte ridicată mai ales în zona marilor orașe”, explică Negrescu.