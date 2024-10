Ce truc are Jamila pentru a alege și coace dovleacul pentru plăcintă. Desertul va fi unul reușit

Ce are Jamila pentru a alege și coace dovleacul pentru plăcintă. Desertul va fi unul reușit. Creatoarea de conținut, pe numele din buletin Geanina Avram Staicu, le-a dezvăluit fanilor care sunt secretele sale.

Pontul la care apelează Jamila atunci când cumpără și coace perfect pentru plăcintă. Preparatul va fi delicios. Vedeta cunoscută pe rețelele de socializare are câteva trucuri pe care le folosește în privința acestei legume.

Renumita bucătăreasă susține că produsul nu trebuie să lipsească din preparatele culinare care se pregătesc toamna. Poate fi adăugat în supe, risotto, dar și în foarte multe deserturi simple, rapide și savuroase.

Dovlecii ideali pentru prăjituri sunt plăcintarii sau cei turcești. Plăcintarul este ușor de recunoscut în piețe pentru că are forma alungită și coaja mai subțire, portocalie cu puțin verde. În plus, are cea mai mare cantitate de miez.

Acesta este motivul pentru care merge de minune în deserturi, cum ar fi plăcinta. Cei mai buni sunt cei peste care a căzut bruma. În cazul în care nu este suficient de dulce atunci când este copt se poate pune deasupra puțin zahăr.

Se mănâncă ca un desert în serile friguroase de iarnă. Vloggerul culinar a mai precizat că bunica sa obișnuia să păstreze acești dovleci în pivniță și îi cocea în cuptorul sobei cu care se încălzea camera din casă.

Cu această ocazie Jamila a dezvăluit că atunci când pregătește un desert nu călește dovleacul în tigaie, ci îl coace în cuptor. În felul acesta plăcinta va fi mai bună și mai gustoasă. Vedeta îl coace întotdeauna cu partea tăiată în jos pentru a nu se rumeni excesiv.

Cum alege Jamila dovleacul pentru plăcintă

Jamila a dezvăluit și cum alege dovleacul perfect pentru plăcintă. Creatoarea de conținut spune că dovleacul care nu pare greu și este moale înseamnă că este vechi și deshidratat și nu este bun pentru prăjituri.

„Dovlecii turcești sunt de obicei mai mari, dar aveți grijă să-i alegeți după aceleași criterii. Dacă vreți să-i păstrați pe o perioada mai lungă țineți minte că trebuie să stea într-un loc rece și întunecat.

Totuși verificați-i frecvent pentru că se pot strică. Mie îmi place să coc dovlecii și să congelez pulpă coaptă. Dacă vreau să-i folosesc în stare proaspătă, în curat și îi tăi în bucăți.

Îi pun la congelator și apoi în mâncare fără a-i decongela. Se pot folosi fără probleme”, a notat Jamila pe . Vloggerul culinar are foarte multe sfaturi și pe paginile pe care le deține în social media.