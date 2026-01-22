Ce urgențe a avut Nicușor Dan în țară în timpul Forumului Economic de la Davos. Care a fost agenda președintelui în ultimele trei zile și ce decrete a semnat

ADVERTISEMENT

România nu a fost reprezentată la Forumul Economic de la Davos (Elveția) de președintele Nicușor Dan, care a preferat să rămână în țară în timp ce liderii europeni luau poziție în fața lui Donald Trump în legătură cu preluarea Groenlandei.

Nicușor Dan nu a mers ”teleleu” la Davos

Luni, 19 ianuarie, consilierul prezidențial Marius Lazurca a anunțat că Nicușor Dan ”nu umblă teleleu prin lume”, când are atâtea ”urgențe și priorități în țară”.

ADVERTISEMENT

“Agenda preşedintelui, oricărui preşedinte, este sub asediul urgenţelor, crizelor şi priorităţilor. Principalul exerciţiu pe care trebuie să-l facă orice şef de stat este să prioritizeze crizele, urgenţele şi evenimentele care se bulucesc pe agenda domniei sale.

Până la urmă preşedintele a decis să rămână în ţară. Mesajul domniei sale către români fiind ‘nu umblu teleleu prin lume când sunt lucruri atât de importante care reclamă prezenţa mea în ţară, mai cu seamă când consilierii mei nu îmi pot construi suficientă substanţă pentru prezenţa mea la Davos’”, a declarat Marius Lazurca, consilier prezidențial pentru securitate națională la Cotroceni.

ADVERTISEMENT

Care au fost ”urgențele și prioritățile” din România, în ultimele zile

În ultimele zile, în România au avut loc câteva evenimente importante, mai ales în domeniul economic și social. Miercuri, 21 ianuarie, premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu guvernatorul BNR Mugur Isărescu pentru a discuta ținta de deficit de 6% și sustenabilitatea cheltuielilor publice pentru 2026. Ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că bugetul a intrat în linie dreaptă, urmând să fie publicat la mijlocul lunii februarie.

ADVERTISEMENT

Luni, 19 ianuarie, liderii coaliției au decis că guvernul trebuie să-și asume răspunderea în Parlament pe 29 ianuarie, pentru un pachet de măsuri privind reforma administrației publice.

În ultimele zile au apărut noi tensiuni între partidele de la guvernare, BNR a decis să mențină dobânda cheie la 6,5%, iar Primăria Capitalei a anunțat că intenționează să contracteze noi împrumuturi pentru a asigura plata agentului termic.

ADVERTISEMENT

Ce a făcut Nicușor Dan în timp ce liderii europeni îl înfruntau pe Donald Trump, la Davos

Președintele României nu a fost implicat în mod direct în aceste evenimente și nici nu a avut vreo apariție publică în această săptămână. Potrivit agendei oficiale de pe site-ul Administrației Prezidențiale, Nicușor Dan a avut o singură întâlnire în perioada 19-22 ianuarie. Șeful statului s-a întâlnit, luni dimineața, la Cotroceni, cu generalul Alexus G. Grynkewich, Comandant Suprem al Forțelor Aliate din Europa și al Comandamentului European al Armatelor Statelor Unite ale Americii.

Au urmat trei zile de pauză în agenda președintelui, până la 22 ianuarie 2026, ora 20:00, când urmează să participe la reuniunea extraordinară a , Regatul Belgiei.

Nicușor Dan a refuzat și invitația președintelui SUA, Donald Trump, de a participa la inaugurarea noului Consiliu pentru Pace, eveniment care a avut loc joi, la Davos. Totuși, o decizie finală se va lua în privința aderării la acest organism va fi luat în CSAT.

De asemenea, potrivit site-ului președinției, Nicușor Dan nu a mai semnat decrete și acte oficiale din data de 14 ianuarie 2026. Atunci, el a promulgat legi și ordonanțe privind reforma în domeniul sănătății, a poliției locale sau legea privind instituirea anului 2026 ca Anul Iancu de Hunedoara. Președintele a trimis parlamentului pentru reexaminare două legi, printre care și cea care permite executarea silită a debitorilor fără încuviințarea instanței.

Forumul Economic de la Davos, evenimentul care a adus cei mai importanți lideri mondiali la aceeași masă

Chiar și în absența președintelui, România s-a lăudat că a trimis la Davos ”cea mai numeroasă delegație guvernamentală de până acum”. Au fost prezenți la Forum: Oana Țoiu (ministrul Afacerilor Externe), Dragoș Pâslaru (Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene), Bogdan Ivan (Ministrul Energiei) și Radu Burnete (consilier prezidențial).

La ediția din 2026 a Forumului Economic Mondial (EWF) de la Davos participă 65 de șefi de stat și de guvern, precum și 400 de lideri politici de rang înalt. Cinci din cei șapte lideri ai statelor G7 sunt prezenți la eveniment: Donald Trump (SUA), Emmanuel Macron (Franța), Friederich Merz (Germania), Mark Carney (Canada), Giorgia Meloni (Italia). Japonia a trimis doi minștri: Shinjiro Koizumi și Akazawa Ryosei (Japonia), iar Marea Britanie a fost prezentă la Davos prin intermediul unei delegații ministeriale formată din Yvette Cooper (secretar de stat pentru Afaceri Externe) și Peter Kyle (secretar pentru Business).

Tot la Davos au mai fost prezenți , sau președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Printre marii absenți ai acestei ediții se numără: președintele Braziliei (Lula da Silva), premierul Indiei (Narendra Modi) și președintele Chinei (Xi Jinping). În total, forumul reunește aproape 3.000 de participanți din peste 130 de țări, inclusiv 850 de directori de companii și lideri au unor organizații internaționale.

Ce decizii a ratat Nicușor Dan, absentând de la eveniment

Ediția 2026 a Forumului de la Davos a fost dominată de inițiativele președintelui Donald Trump și de tensiunile diplomatice dintre SUA și Uniunea Europeană.

Trump a prezentat oficial membrii inaugurali ai noului Consiliu pentru Pace, care și-a propus promovarea unui plan în 20 de puncte pentru securitatea globală și reconstrucția Fâșiei Gaza. Președintele american a reafirmat pretențiile SIA asupra Groenlandei, dar a exclus o intervenție armată după ce liderii europeni au anunțat înghețarea acordului comercial UE-SUA.

Și războiul din Ucraina a fost pe ordinea de zi, la Davos. Volodimir Zelenski avea stabilită pentru ziua de joi o întâlnire cu Donald Trump pentru a discuta o posibilă strategie a unui dialog pentru pacea cu Rusia.