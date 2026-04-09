Nicușor Dan, în război cu proprii susținători după numirile din Justiție. „Acum își caută electorat la PSD, la AUR și la ce-i mai aduc serviciile”

Numirile anunțate de Nicușor Dan în fruntea parchetelor a inflamat o bună parte a opiniei publice, iar discuțiile despre plecarea lui Ilie Bolojan sunt la ordinea zilei. Și-a dat președintele foc la valiză, dat fiind că este criticat chiar de cei care l-au susținut în alegerile prezidențiale? Unul dintre cei mai cunoscuți politologi din România face analiza momentului, în exclusivitate pentru FANATIK.

Nicușor Dan, din ce în ce mai contestat

Printre decretele de numire semnate de Nicușor Dan se află doi foști șefi din justiție, Alex Florența (pus la DIICOT) și Marius Voineag (de la DNA la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție). În urmă cu mai multe săptămâni, Nicușor Dan a fost extrem de criticat pentru că ar gira numirile considerate de unii destul de controversate din justiție, președintele spunând că analizează cu atenție fiecare nume de pe lista propusă de Ministerul Justiției condus de

ONG-urile care au protestat împotriva fenomenului corupției s-au arătat dezamăgite după ieșirea publică a lui Nicușor, în care a anunțat lista convenită cu Marinescu. În spațiul public, în special pe rețeaua Facebook, zeci de influenceri, analiști politici, artiști, toți foștii susținători vocali ai lui Nicușor au scris că se simt trădați, acuzându-l că face jocurile PSD, comparându-l cu

Politologul Cătălin Avramescu: „Am avut o senzație de rău organic”

Politologul Cătălin Avramescu a comentat situația în care se află Nicușor Dan, spunând despre președintele României că este suspendat politic în clipa de față. „Am avut o senzație de rău organic. Am avut senzația că mi s-a furat ceva. Am avut același sentiment ca în studenți, când, la un moment dat mi s-a furat un laptop, pe vremea aia costa destul de mult. Intrase cineva în casă și mi-a furat laptopul. Timp de două săptămâni am avut dureri de nervi, așa m-am simțit și ieri când l-am văzut pe Nicușor Dan. M-am simțit luat de prost.

Omul ăsta a făcut, totuși, un doctorat în Franța și n-am motive să bănuiesc că nu l-a făcut altfel decât pe bune. Eu cred că el știa că într-o țară europeană numirile se fac pe competență, nu pentru că a zis vreun nene de la partid. Văd că nu acționează după principiul ăsta, ci după principiul ”să ne fie nouă bine”. A spus altceva?”, a declarat Cătălin Avramescu, pentru FANATIK.

Face Nicușor jocurile PSD? Președintele s-ar apropia și de electoratul AUR, după ce a fost lăsat în brațe de propriul electorat

Poate fi acuzat Nicușor Dan că joacă politic de partea PSD? Care ar fi strategia fostului primar al Capitalei? Din perspectiva politologului, Nicușor Dan simte că nu mai e susținut de propriul electorat, fapt pentru care face cu ochiul nu doar în tabăra lui Grindeanu, ci vrea să îi cucerească și pe votanții suveraniști. Doar că, în opinia lui Avramescu, președintele se înșală amarnic crezând că va putea convinge ușor votanții AUR să i se alăture când va da de greu.

„Nu e doar al PSD-ului. El acum aspiră să ajungă și la AUR. Omul are un plan. Vorbim de un om care a câștigat Primăria Bucureștiului de două ori și a reușit să ne fraierească pe toți și la alegerile prezidențiale. Eu nu l-aș subestima. El deja dă semnale masive către electoratul legionar și extremist că s-a gândit că de acolo mai pică voturile.

El din punct de vedere politic a dat un șut în propriul scăunel. El este suspendat politic acum, nu mai are un sprijin în electoratul lui. Găsește el electorat, de la PSD, de la AUR, plus ce îi mai aduc serviciile, să trăiască, găsește el.

Asta e iluzia pe care o are Nicușor, dar au avut-o atâția înaintea lui. În momentul când ajungi președinte sau prim-ministru cred că se întâmplă ceva cu rațiunea, se cam evaporă și începi să ai iluzii. Era un titlu al unui editorial celebru din Pravda, „Amețeală de pe urma succesului”. Cam așa e Nicușor Dan. I se pare că o să îi iasă tot felul de chestii, n-o să îi iasă cum nu i-a ieșit nici lui Ciolacu cu toate pomenile pe care le-a dat”, a completat Avramescu.

Ilie Bolojan, pe făraș?

Întrebat dacă Ilie Bolojan va fi dat la o parte în perioada următoare, dat fiind că Nicușor Dan s-a distanțat destul de mult de premier, existând speculații că ar fi de acord cu înlocuirea acestuia, dar cu condiția ca la guvernare să rămână aceleași partide, Avramescu spune că dacă se ajunge la așa ceva vom asista la un adevărat haos în clasa politică.

„Dacă e așa, vom avea un război al fărașelor. La ce văd eu că se întâmplă, toată clasa politică este pe făraș. Ce spune Nicușor Dan, ca să traducem într-un limbaj al lui homo sapiens, este că ei sunt într-o combinație, el asta spune, și nu o să vină alegătorii să conteste ceva. Ați observat cât de țâfnos era când era criticat. Era ceva… Dacă îl prindea vreunul pe Nicolae Ceaușescu la Romexpo eu nu cred că era așa de supărat. Cred că o fi ceva acolo la Cotroceni, o ciupercă, e ceva în tapet că îi apucă pe mai mulți”, a adăugat Avramescu.