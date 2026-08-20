Ce urmează, de fapt, pentru CFR după ce echipa a intrat în insolvență. Planul de redresare și pașii pe care trebuie să-i facă

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CFR Cluj a intrat oficial în insolvență. Tribunalul Comercial Cluj a admis joi, 20 august, cererea depusă de club și a deschis procedura. Pentru formația din Gruia începe acum o perioadă extrem de importantă. Urmează mai mulți pași care vor decide modul în care clubul va funcționa în următorii ani.

Ce se întâmplă, de fapt, cu CFR Cluj după intrarea în insolvență. Urmează luni decisive în Gruia

Intrarea în insolvență nu înseamnă că CFR Cluj dispare sau că își oprește activitatea. Echipa poate continua să joace în campionat și să își desfășoare activitatea. În schimb, partea financiară va fi atent supravegheată, iar șefii clubului nu vor mai avea aceeași libertate în luarea deciziilor.

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Problemele financiare au determinat conducerea să apeleze la această soluție. Cererea de intrare în insolvență a fost depusă pe 14 august Finanțatorul ardelenilor speră ca procedura să îi ofere clubului timpul necesar pentru a-și pune finanțele în ordine.

Instanța a desemnat RTZ & Partners SPRL drept administrator judiciar provizoriu. a gestionat și insolvența lui Dinamo. De aici începe partea complicată. Administratorul judiciar trebuie să verifice situația financiară a societății și cauzele care au dus la insolvență. În maximum 40 de zile de la deschiderea procedurii trebuie întocmit un raport în care să fie analizată inclusiv posibilitatea reală ca CFR Cluj să fie reorganizată. Practic, trebuie stabilit dacă societatea poate fi redresată și dacă există suficiente resurse pentru continuarea activității.

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Trebuie stabilit exact cât datorează CFR Cluj

Un alt pas esențial este stabilirea masei credale. Creditorii trebuie să își declare creanțele, iar acestea vor fi verificate în cadrul procedurii. Ulterior, se ajunge la tabelul definitiv al creanțelor. Abia atunci va exista imaginea juridică exactă a sumelor pe care CFR Cluj trebuie să le achite și a persoanelor sau societăților care au bani de recuperat.

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Următorul pas important va fi pregătirea unui plan de reorganizare. Acesta trebuie să arate cum poate CFR Cluj să își reducă datoriile și să continue să funcționeze. Vor fi stabilite cheltuielile pe care clubul și le poate permite, modul în care vor fi plătiți creditorii și sursele din care vor veni banii. Reducerea costurilor, veniturile din transferuri, sponsorizările și banii încasați din drepturile TV pot deveni extrem de importante în această perioadă.

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Cum poate ajunge CFR Cluj în faliment. Cel mai negru scenariu pentru clubul din Gruia

Planul de reorganizare trebuie apoi aprobat în cadrul procedurii și confirmat de instanță. Din acel moment, CFR Cluj va trebui să respecte programul stabilit. Clubul nu poate cheltui fără să țină cont de obligațiile asumate. Orice abatere importantă poate pune în pericol procesul de reorganizare.

Obiectivul este ca CFR Cluj să își achite obligațiile stabilite prin plan și să iasă din insolvență. Dacă reorganizarea funcționează, clubul poate reveni, în timp, la o situație financiară normală. Dacă planul nu poate fi pus în aplicare sau dacă obligațiile asumate nu sunt respectate, situația se complică și poate apărea riscul falimentului.