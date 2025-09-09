Ce urmează după ce Israel a atacat statul Qatar. Lumea e din nou pe un butoi cu pulbere: „S-a pierdut această posibilitate”

Orientul Mijlociu fierbe iar, după ce marți, 9 septembrie 2025, Israel a atacat capitala Qatar, Doha, în războiul deschis pe care îl poartă cu gruparea teroristă Hamas. Un analist de politică externă traduce situația, în exclusivitate pentru FANATIK, și explică de ce este îngrijorătoare evoluția acestui eveniment.

ADVERTISEMENT

Israel a atacat Qatar. Ce urmează

Israelul a confirmat un atac precis asupra unei delegații Hamas, chiar în inima Qatarului, la Doha. Exploziile au zguduit capitala emiratului, iar reacțiile internaționale nu au întârziat. Qatarul a denunțat o încălcare flagrantă a suveranității sale, iar Iranul a condamnat „crima internațională” pusă la cale, în timp ce SUA au avertizat cetățenii americani să se adăpostească,

Analistul de politică externă Ștefan Popescu a analizat această nouă escaladare a conflictului dintre Israel și Hamas, care s-a mutat în Doha, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

În opinia sa, acest atac va schimba fără dar și poate relația dintre Israel și restul țărilor arabe și ne mai spune că și Statele Unite ar putea avea de suferit, știut fiind faptul că Donald Trump îl susține, din umbră, pe premierul Beniamin Netanyahu în toate acțiunile sale, în ciuda protestelor organizațiilor nonguvernamentale americane.

Ministerul de Externe din Qatar consideră atacul lui Netanyahu drept „laș”

În comunicatul IDF se arată că înainte de atac au fost luate măsuri pentru a reduce daunele civile, însă oficialii din Qatar spun altceva, menționând că au fost lovite clădiri rezidențiale din Doha, în care se aflau și lideri ai Hamas.

ADVERTISEMENT

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din Qatar, Majed al-Ansari a catalogat atacul Israelului drept unul „laș”. Atacul pe nepusă masă al Israelului ar putea schimba complet jocurile politice și economice din Orientul Mijlociu, crede Ștefan Popescu.

ADVERTISEMENT

Analistul Ștefan Popescu: „Acest atac va avea consecințe”

„Este, fără îndoială, o evoluție foarte neașteptată, pentru că statul Qatar reprezenta zona neutră în care se puteau purta negocieri între toate părțile angajate în acest conflict și, de asemenea, exista o înțelegere mai mult sau mai puțin tacită cu privire la prezervarea neutralității sale. Prin urmare, liderii Hamas, care stăteau în hotelurile scumpe din Doha, nu riscau absolut nimic. Acest atac va avea consecințe în planul relațiilor dintre Qatar și Israel.

Observ că președintele Statelor Unite a autorizat acest atac, cel puțin așa spun sursele israeliene. Este fără îndoială o evoluție neplăcută având în vedere că emiratul avea o relație cu Israelul și exista și interesul SUA de consolidare a relațiilor Israelului cu statele arabe sunite”, analizează Ștefan Popescu, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Care sunt consecințele imediate ale atacului din Doha? Specialistul ne spune că țările arabe vor lua distanță de acum înainte de Israel, însă nici SUA nu vor sta tocmai bine. În ciuda promisiunilor unor investiții făcute de arabi în America, Trump realizând un turneu în monarhiile din Golful Persic, acum țări precum Arabia Saudită, Emiratele Arabe sau Oman s-ar putea vedea nevoite să nu se mai bazeze doar pe afacerile cu americanii, ci să își diversifice negocierile în afaceri.

Afacerile arabilor cu americanii, sub semnul întrebării?

„Țările din jur sunt obligate să ia distanță de Israel. Plus că prima vizită a lui Donald Trump a fost în Qatar, după ce a fost ales, în monarhiile Golfului. Mai mult, e o zonă din care se puteau face investiții în America, în politica de reindustrializare. Acum, aceste state sunt obligate să caute o diversificare, o multi-aliniere. Aceasta e consecința cea mai periculoasă, căci va însemna că țările arabe își vor diversifica parteneriatele cu statele din Est, în special China și Federația Rusă.

Nu va exista nicio replică la adresa Israelului. Hamas nu mai are capacitatea să mai atace Israelul, iar din partea Qatar, cu atât mai puțin. Este clar că relația cu Qatar, acest stat care era o platformă de a purta negocieri, avea un teritoriu sanctuarizat, nimeni nu omora pe nimeni în Qatar. Qatar avea capacitatea de a oferi beneficii atât către organizații teroriste, Statelor Unite, Israelului – toate părțile mergeau și purtau negocieri în Qatar. S-a pierdut această posibilitate, cel puțin din partea Israel. Israel și Qatar aveau niște relații comerciale, sigur, de o manieră neoficială, dar existau relații între cele două părți.

Qatarul reprezenta un fel de Elveție, unde se puteau purta discuții: acolo șeful Mossad, șeful CIA călătoreau destul de des după atentatele din 7 octombrie. Bineînțeles, a și finanțat Hamas, dar era acel aranjament în care intrau și Israelul și Egiptul”, a completat Ștefan Popescu.

Turcia, una din cele mai revoltate țări din cauza acțiunilor Israelului

Și Turcia se vede nevoită să ridice tonul și mai tare la adresa Israelului, căci atacarea Qatarului merge dincolo de calculele făcute de armata lui în ștergerea Hamas de pe suprafața pământului.

„Va exista sigur o distanțare și a Turciei față de Israel, care e deja frustrată din cauza operațiunilor israeliene în teritoriul sirian. Qatar și Turcia reprezintă un fel de axă și ideologică pe linie de frăție musulmană, iar Israel atacă această axă care nu are doar legături cu Hamas, ci și o influență asupra Siriei.

Nu e o surpriză că sunt lideri Hamas acolo, toată lumea știa, știau și adresele. Eu observ că operațiunile se desfășoară în continuare în Fâșia Gaza, nu văd o încetare a operațiunilor militare împotriva Hamas. Au fost recent lovite două blocuri-turn chiar în Gaza și populația a fost avertizată să se ducă iar în zona sudică, nu cred că suntem la un sfârșit al operațiunilor, nici în ce privește Siria. Extinderea către Qatar este surprinzătoare”, adaugă Popescu.

În final, analistul de politică externă ne-a mai precizat că eliminarea capilor organizației Hamas nu vor duce la o terminare a războiului. Din contră, , deși au fost eliminați mulți dintre liderii grupării extremiste.

Eliminarea liderilor Hamas nu aduce neapărat un sfârșit al războiului, dar slăbește inamicul Israelului

„Prin eliminarea leadership-ului se amputează grav capacitatea de acțiune a acestor organizații. În același timp, dacă ne raportăm la combaterea unei ideologii, e o chestiune mult mai complexă. Aceste organizații au tendința să se refacă și bineînțeles că ideologia nu poate fi rezolvată. Din punct de vedere militar, într-adevăr, se observă că au fost stopate multe acțiuni extremiste. Au fost eliminați comandanți militari. De pildă, nici Hezbollahul nu mai este ce a fost”, a punctat Popescu.