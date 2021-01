Ce urmează după victoria lui Poirier în fața lui McGregor. Presiuni pentru revenirea lui Khabib!

ADVERTISEMENT

Conor McGregor a fost învins prin TKO de americanul Dustin Poirier în cadrul galei UFC 257. Poirier are șansa de a deveni principalul challenger pentru centura la categoria „lightweight”.

Nu doar americanul Dustin Poirier are motive de bucurie după ultima gală a competiției organizate de Dana White. Și compatriotul său, debutantul Mike Chandler, a anunțat că vrea să lupte pentru titlu.

Între timp, șeful UFC face presiuni asupra rusului Khabib Nurmagomedov să revină în ring și să își apere centura. Argumentul principal al lui White era, însă, o potențială luptă cu McGregor!

Ce urmează după victoria lui Poirier în fața lui McGregor. Și Chandler vrea centura!

FANATIK a transmis în format Live Video evenimentul UFC 257, gală în care a revenit în cușcă irlandezul Conor McGregor. Acesta a fost învins în runda a doua de americanul Dustin Poirier, care l-a pus la podea după o serie de lovituri puternice cu pumnii. Planul lui McGregor era acela de a reveni spectaculos în cușcă și de a-și anunța intențiile referitoare la recucerirea centurii, care se află acum la rusul Khabib Nurmagomedov.

Numai că lucrurile nu s-au desfășurat deloc așa cum se aștepta McGregor. După o primă repriză echilibrată, pe care irlandezul a reușit chiar să o câștige cu 10-9, Poirier a atacat în a doua parte și s-a impus. După meci, McGregor a declarat că înfrângerea a fost cauzată de lipsa de activitate din ultima vreme, însă a mărturisit și că va mai lupta în 2021. Poirier, în schimb, a spus că simte că meciul cu McGregor a fost echivalentul unuia pentru centura la categoria „lightweight”.

„Sunt fericit, dar nu sunt surprins. Am muncit. Vreau să îi transmit respectul meu lui Conor pentru cum a acceptat rezultatul. Poate vom lupta din nou. (…) Cred că am luptat foarte bine. Vom vedea ce urmează, am simțit că azi e lupta la titlu. Dacă l-am învins azi pe Conor, sunt în stare de orice. Simt că eu sunt campionul”, a spus Poirier la finalul luptei disputate la Abu Dhabi.

Doar că lucrurile s-ar putea să nu fie atât de simple pentru cel care l-a învins clar pe Conor McGregor, dacă acesta își propune să pună mâna pe centura la categoria „lightweight”. Poirier va trebui să tranșeze și disputa cu Michael Chandler, debutant în UFC, dar luptător de MMA extrem de apreciat de mult timp. Chandler a intrat pentru prima dată în cușca UFC împotriva lui Dan Hooker, pe care l-a învins prin KO încă din prima repriză!

There's absolutely no way this didn't hurt. #UFC257 pic.twitter.com/n9pCRvYS17 — Jared Saul (@JaredSaul) January 24, 2021

„Am avut un drum lung și greu până aici. Dar am ajuns unde sunt și de abia aștept să primesc șansa la titlu. Vă spun tuturor că e cel mai tare moment din cariera mea. Surpriză, Conor McGregor, e un rege nou în oraș! Dustin Poirier, te aștept. Khabib Nurmagomedov, și tu îl vei avea de înfruntat pe tipul ăsta! Dacă vreți titlul, trebuie să vă bateți cu mine mai întâi!”, a sunat provocarea lansată de Chandler la finalul luptei sale.

este scorul meciurilor directe dintre McGregor și Poirier; Mike Chandler și Dustin Poirier sunt principalii pretendenți la titlul lui Khabib Nurmagomedov.

Presiuni pentru revenirea lui Khabib Nurmagomedov

Rusul Khabib Nurmagomedov este deținătorul centurii UFC la categoria „lightweight”, însă el s-a retras în finalul anului 2020. Decizia a fost provocată de moartea tatălui lui Khabib, cel care îi era și antrenor. Deși a părut de neînduplecat în momentul în care a făcut anunțul, Nurmagomedov ar putea fi convins să revină în cușcă, dacă miza financiară este una destul de generoasă. Prin vocea agentului său, Khabib a lăsat să se înțeleagă că prețul întoarcerii sale este de 100.000.000 de dolari!

Președintele UFC, Dana White, încearcă să îl convingă pe rus și prin alte metode. El a declarat că se va întâlni cu Nurmagomedov în Las Vegas și vor cina împreună. De asemenea, White a povestit că Nurmagomedov are de gând să renunțe la centură, dacă nu se va răzgândi cu privire la decizia de a se retrage. Totodată, a încercat să îl convingă pe rus prin intermediul interesului generat de lupta dintre Poirier și McGregor.

„O să cinăm în Vegas. Mi-a zis că un lucru pe care nu îl va face este acela de a ține blocată centura. Deci dacă decide să nu se lupte cu niciunul dintre băieții ăștia implicați în joc, e oficial retras, iar centura va merge mai departe”, a mărturisit White, citat de The Sun. „Lupta aceasta dintre Conor și Poirier se vinde mai bine decât a ta cu McGregor. Imaginează-ți ce s-ar întâmpla dacă ai reveni și ai lupta chiar tu contra lui Conor. Doar zic!”, i-a mai spus acesta lui Nurmagomedov.

Pe lângă Dana White, a mai pus presiune pe Khabib și Michael Chandler, care i-a rostit numele în provocarea pe care a lansat-o după victoria de la debutul său în UFC. La fel ca Chandler, și Dustin Poirier poate fi challenger pentru centura lui Khabib. Este de așteptat ca cei doi să se lupte pentru a rămâne în joc un singur challenger, care l-ar putea convinge pe rus să revină și să își apere centura. Pe de altă parte, este posibil ca între Poirier și McGregor să se mai dispute un meci, având în vedere că scorul dintre cei doi este 1-1! Ulterior, câștigătorul duelului dintre Poirier și McGregor se poate lupta cu Chandler pentru a deveni noul campion la „lightweight”, dacă Nurmagomedov nu se răzgândește.