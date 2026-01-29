Sport

Ce urmează la TAS pentru Ana Maria Bărbosu: „Ar putea rămâne cu medalia!”. Când se dă verdictul final. Exclusiv

Ana Maria Bărbosu a rămas fără medalia de bronz de la Paris după ce Tribunalul Federal Elveţian a admis apelul făcut de americani. Cristian Jura, expert în dreptul sportului, a explicat pentru FANATIK ce se va întâmpla în rejudecarea cazului de la TAS.
Marian Popovici
29.01.2026 | 17:12
Ce urmează la TAS pentru Ana Maria Bărbosu: „Ar putea rămâne cu medalia!". Când se dă verdictul final.
Ana Maria Bărbosu a pierdut medalia de bronz obţinută la Jocurile Olimpice de la Paris după ce Tribunalul Federal Elveţian a trimis cazul spre rejudecare la TAS. Decizia iniţială a fost acordată de o divizie ad-hoc, special creată pentru Jocurile Olimpice, iar acum urmează ca acest caz să fie analizat de Tribunalul de Arbitraj Sportiv, care funcţionează în forma regulată.

Detalii de la TAS în cazul Ana Mariei Bărbosu: „Ar putea rămâne cu medalia!”

Pentru a aflat detalii despre ce urmează în acest caz, FANATIK l-a contactat pe Cristian Jura, expert în dreptul sportului şi în ceea ce priveşte procedurile Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. El a precizat că procedura la care au apelat americanii nu este una extraordinară:

Nu ştiu ce a fost contestat şi deocamdată nu există nicio motivare a Tribunalului Federal Elveţian. Dacă nu a fost anulată hotărârea iniţială de atribuire, sportiva ar putea să rămână cu medalia.

O să vedem, efectiv, ce a spus Tribunalul Federal. Nu este o procedură extraordinară. Dacă vreţi să facem o paralelă pentru români. Curtea Internaţională de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie.

Hotărârile Curţii de Arbitraj din România sunt verificate, din punctul de vedere al legalităţii, de Curtea de Apel. Aşa este şi în Elveţia. Avem Tribunalul de Arbitraj Sportiv, care este verificat de Tribunalul Federal Elveţian”, a dezvăluit Jura pentru FANATIK.

În cât timp se dă decizia finală în cazul medaliei câştigate de Ana Maria Bărbosu: „Sunt termene de şase luni!”

În ceea ce priveşte rejudecarea cazului, Cristian Jura estimează un termen de şase luni pentru o decizie definitivă. Acest termen se poate prelungi, dacă probele administrate vor fi mai complexe:

„Mi-e greu să vă dau o statistică, dar depinde ce probe se vor administra. Depinde foarte mult de probatoriu, cum va fi administrat şi gestionat în faţa Tribunalului de Arbitraj Sportiv.

Sunt termene de şase luni pentru o decizie, dar e în funcţie de complexitatea cazului. Poate fi de şase luni, pot fi termene mai lungi de şase luni, în funcţie de complexitatea cazului, de probele administrate”.

Cristian Jura explică modul în care s-a ajuns în

Cristian Jura a explicat că decizia iniţială de atribuire a medaliei de bronz către Ana Maria Bărbosu a fost luată de o divizie ad-hoc a Tribunalului de Arbitraj Sportiv, urmând ca rejudecarea să fie realizată de forma regulată a tribunalului:

„Noi am avut o decizie a diviziei ad-hoc, care a fost constituită pentru Jocurile Olimpice de la Paris. Această divizie ad-hoc a fost contestată la Tribunalul Federal Elveţian şi este o decizie normală.

Tribunalul Federal Elveţian a hotărât să transmită spre rejudecare către Tribunalul Sportiv. Deci avem divizia ad-hoc, Tribunalul Federal Elveţia şi, din nou, Tribunalul de Arbitraj Sportiv, care funcţionează în forma regulată.

Este o procedură normală, prevăzută de regulamentul TAS-ului, de Codul Civil elveţian. Pentru noi, ca români, este ceva special. Strict procedural, nu este nimic extraordinar”, a dezvăluit Cristian Jura, specialist în dreptul sportului.

Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
