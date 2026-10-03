Sport

Ce urmează pentru Bogdan Mocanu după lupta cu Călin Șerban. RXF pregătește marele meci cu Andy Adetu!

Bogdan Mocanu are deja programată lupta cu Călin Șerban la Next Fighter 35, dar planurile promoției RXF nu se opresc aici. Pentru luna decembrie este pregătită confruntarea mult așteptată cu Andy Adetu
Cristian Măciucă
03.10.2026 | 07:45
Ce urmeaza pentru Bogdan Mocanu dupa lupta cu Calin Serban RXF pregateste marele meci cu Andy Adetu
EXCLUSIV FANATIK
Ce urmează pentru Bogdan Mocanu după lupta cu Călin Șerban. RXF pregătește marele meci cu Andy Adetu! FOTO: Fanatik
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Bogdan Mocanu revine în cușcă pe 19 octombrie, când îl va înfrunta pe Călin Șerban în main-eventul RXF Next Fighter 35. Gala va începe la ora 20:00 și va putea fi urmărită în direct și în exclusivitate pe VOYO. Cei doi se vor lupta pe reguli de MMA, în trei reprize a câte trei minute. Confruntarea este una specială și prin prisma faptului că Mocanu și Șerban fac parte din distribuția show-ului „Burlacii: Foc în Paradis”. Numai că pentru Bogdan Mocanu meciul din octombrie ar putea reprezenta doar începutul unei perioade extrem de spectaculoase în cușca RXF.

RXF pregătește lupta dintre Bogdan Mocanu și Andy Adetu pentru luna decembrie

FANATIK a aflat în exclusivitate că promoția condusă de Sebastian Vieru pregătește pentru luna decembrie unul dintre meciurile cele mai așteptate în Universul RXF: Bogdan Mocanu vs. Andy Adetu. Planul este ca duelul să aibă loc la RXF 54, iar confruntarea are deja o poveste în spate. Cei doi se cunosc de foarte mult timp și au avut un conflict în urmă cu mai mulți ani, când au făcut parte din proiectul „Puterea Dragostei”. De această dată, cei doi influenceri vor avea ocazia să își regleze conturile în cușca de MMA.

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Andy Adetu și-a făcut și el debutul în RXF. La Next Fighter 34, gala din 15 septembrie, acesta l-a învins pe Eric Berinde în doar câteva secunde prin submission. Imediat după victorie, Adetu l-a provocat public pe Bogdan Mocanu: „Eu îl aștept pe Bogdan Mocanu într-un meci All-Stars. Și acum dacă vrea să ne batem, să facem un sparring, nu e problemă. Oricine are ceva cu mine… Eu nu am nimic cu el, nici el cu mine, dar vreau să facem un meci frumos, să le placă tuturor. Bogdane, ai spus că dacă fac o figură frumoasă, îmi acorzi următorul meci. Să facem un meci frumos, la putere maximă!”, a transmis Andy Adetu.

Răspunsul nu s-a lăsat așteptat, iar Mocanu a acceptat provocarea. „Andy, ai făcut o figură frumoasă. Nu am avut prea multe din meciul ăsta. L-ai terminat repede. Mai repede decât mă așteptam. Va trebui să mai aștepți. Tocmai am confirmat meciul cu Călin Alexandru, dar pentru că e în altă gală, la All-Stars, sunt dispus să facem meciul”, a fost replica lui Bogdan Mocanu.

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Bogdan Mocanu trebuie să treacă mai întâi de Călin Șerban

Până să se înfrunte cu Andy Adetu, Bogdan Mocanu are o misiune importantă. Pe 19 octombrie va intra în cușcă împotriva lui Călin Șerban, antrenor de fitness și kinetoterapeut, în main-eventul RXF Next Fighter 35. Mocanu are deja experiența unei victorii în RXF. În februarie 2023, acesta l-a învins în doar 20 de secun de pe Darian Vicenzo, cunoscut drept „Romanian Final Boss”. RXF Next Fighter 35, cu Bogdan Mocanu vs. Călin Șerban în main-event, este programat pe 19 octombrie, de la ora 20:00, și va putea fi urmărit în direct și în exclusivitate pe platforma VOYO.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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