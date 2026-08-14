Ce urmează pentru David Popovici după aurul de la Paris! Următorul mare obiectiv al „Rechinului”

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David Popovici (21 de ani) a avut prestații memorabile la Campionatele Europene de la Paris, unde a realizat din nou „dubla” în probele de 100 de metri liber și 200 de metri liber. Campionul român a recunoscut că va lua o pauză după această competiție, însă acesta ar urma să revină la pregătiri în acest an, în vederea următorului mare obiectiv.

Ce urmează pentru David Popovici după aurul de la Paris

David Popovici ar urma să ia o pauză de aproximativ două luni după ce a cucerit două medalii de aur la Campionatele Europene de la Paris. Acesta va reveni apoi la antrenamente, însă șansele de a participa la cea mai importantă competiție din acest final de an sunt aproape de zero. Este vorba despre Campionatele Mondiale în bazin scurt, care vor avea loc în China la începutul lunii decembrie.

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Următorul obiectiv major al lui David Popovici va avea loc în vara anului viitor. Este vorba despre Campionatele Mondiale de la Budapesta, care se vor desfășura în perioada 26 iunie – 18 iulie 2027. . La ediția precedentă, desfășurată în 2025 la Singapore, acesta a cucerit aurul în probele de 100 de metri liber și 200 de metri liber.

David Popovici, cu gândul la Jocurile Olimpice de la Los Angeles

Chiar dacă au mai rămas aproape doi ani până la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, David Popovici și echipa sa sunt cu gândul la competiția din Statele Unite, planul fiind făcut în așa fel încât acesta să se afle în cea mai bună formă la acel moment. „Cred că încă de când am început ciclul olimpic după ce s-au încheiat jocurile alea, am plantat cumva semințele astea de ‘Ok, cum facem, ce începem, la ce competiții vrem să mergem în fiecare an și ce reprezintă pentru noi’.

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Dar planul, periodizarea efectivă, da, e în capul antrenorilor mei încă de când s-au terminat ultimele Jocuri Olimpice. Deci acum suntem la mijloc”, a declarat . În 2024, la Jocurile Olimpice de la Paris, înotătorul a cucerit 2 dintre cele 9 medalii ale României: aur la proba de 200 de metri liber și bronz la 100 de metri liber.