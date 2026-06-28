Ce urmează pentru David Popovici după medaliile de aur de la Settecolli! Este cea mai importantă competiţie a anului

ADVERTISEMENT

David Popovici a făcut spectacol la Settecolli. După argintul obţinut în proba de 50 de metri liber, românul a câştigat aurul în probele de 100 , cele în care este campion mondial şi european en-titre.

Urmează cea mai importantă competiţie a anului: Campionatele Europene de la Paris

Competiţia de la Foro Italico face parte din antrenamentul lui David Popovici pentru cea mai importantă competiţie de nataţie a anului: Campionatele Europene de la Paris, care vor avea loc între 31 iulie şi 16 august la Olympic Aquatic Centre din Saint-Denis.

ADVERTISEMENT

David Popovici are de apărat titlurile în probele de 100 şi 200 de metri liber şi este posibil să se înscrie şi în cursa de sprint, cea de 50 de metri liber, la fel cum a făcut-o şi la Settecolli, deşi nu se numără printre probele preferate ale campionului român.

Obiectivul lui David Popovici este să îşi apere titlurile europene obţinute în urmă cu doi ani la Belgrad. Atunci, românul s-a impus autoritar. La 100 de metri liber a încheiat în 46.88 de secunde, cu 61 de sutimi mai bun decât Nandor Nemeth, care a luat medalia de argint. Iar la 200 de metri liber a încheiat proba cu timpul 1:43.13, cu două secunde şi jumătate mai rapid decât locul doi, Danas Rapšys.

ADVERTISEMENT

Vânează un record mondial: „Mă gândesc serios să îl bat la 100 de metri, poate la Paris”

După victoria de la 100 de metri liber, la 100 de metri liber. Şi chiar dacă nu va fi la Paris, este sigur că în perioada următoare va reuşi să mai stabilească cel mai bun reper all-time: „A fost o cursă bună, un timp de care sunt mulțumit, și mă intrigă, mă face să fiu curios de ce sunt în stare în niște condiții când sunt odihnit și pregătit ultraspecific spre European. Sper să mai fie multe recorduri mondiale bătute în bazinul ăsta și în viitorul apropiat.

ADVERTISEMENT

Mă gândesc serios să bat recordul mondial la 100 de metri, poate la Paris, nu știu, poate în ianuarie, în septembrie, când o fi. O văd ca pe un când, nu ca pe un dacă. La finalul zilei îmi iubesc meseria, sunt foarte privilegiat în felul ăsta să-mi câștig pâinea și să fiu obosit, în sine, de la faptul că oamenii strigă după mine să le dau autografe. Cu toată căldura asta, tot e mai frumos să înot în aer liber, îmi place”, a declarat David Popovici la Settecolli.

ADVERTISEMENT

Campionatele Europene, ultima mare competiţie a anului pentru David Popovici

Pentru David Popovici, competiţia din Italia a fost prima internaţională după Campionatele Mondiale de la Singapore, desfăşurate în vara anului 2025. Atunci, românul a câştigat medalia de aur în probele de 100 şi 200 de metri liber.

Totodată, Campionatele Europene de nataţie din Paris vor reprezenta şi ultima competiţie internaţională din acest an pentru campionul român. Din informaţiile noastre, sunt şanse mici ca Popovici să meargă la Campionatele Mondiale în bazin scurt, care se vor desfăşura la Beijng, între 1 şi 6 decembrie 2026.

ADVERTISEMENT