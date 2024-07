Ce urmează pentru naționala României după EURO 2024. Ce șanse avem să ne calificăm la Mondialul din 2026

Naționala României și-a îndeplint obiectivul la turneul final EURO 2024 din Germania, calificarea în optimi, după ce a câștigat grupa din care au făcut parte Belgia, Ucraina și Slovacia. Tricolorii nu și-au putut depăși însă condiția și au fost , marți seară, 2 iulie, la Munchen.

Ce urmează pentru naționala României după EURO 2024

”Generația de Suflet” a ridicat ștacheta, iar fanii așteaptă acum și o calificare la Cupa Mondială din 2026. O misiune care se anunță mult mai grea decât a fost calificarea la turneul final din Germania, deoarece la CM se califică direct doar câștigătoarele celor 12 grupe preliminarii, iar alte patru echipe merg la turneul final prin baraje.

ADVERTISEMENT

România va fi în urna a doua valorică și poate da peste ”balauri” precum Franța, Anglia, Belgia, Olanda, Portugalia, Spania sau Germania. Iar acest European ne-a arătat în meciurile cu Belgia (0-2) și cu Olanda (0-3) că oricât am vrea nu putem emite pretenții în fața naționalelor de top.

Naționala României nu a mai ajuns de 26 de ani la Cupa Mondială. Ultima prezență a tricolorilor la cea mai importantă competiție la nivelul echipelor naționale a avut loc în 1998, când ”Generația de Aur” lega calificările.

ADVERTISEMENT

Când va începe România preliminariile CM 2026

Stanciu și compania vor intra în focurile viitoarei campanii de calificare la Cupa Mondială 2026 din Canada, Mexic și Statele Unite în primăvara anului viitor. Startul preliminariile este programat pe 17 martie 2025. Echipele repartizate în grupe de cinci vor juca primele meciuri în martie 2025. Grupele de patru echipe vor începe în septembrie 2025.

Reprezentativele din grupele de câte 5 care vor fi implicate în fazele superioare ale Ligii Națiunilor sau în jocuri de promovare/retrogradare, posibil cazul României, vor debuta în preliminariile CM 2026, în iunie 2025.

ADVERTISEMENT

Cum se poate califica România la Cupa Mondială din 2026

La Cupa Mondială din 2026 vor participa în premieră 48 de naționale, față de 32 la ultimele ediții. Europa va trimite 16 echipe, trei în plus. Cu toate astea, nu va fi ușor pentru reprezentativa României.

UEFA a schimbat formatul preliminariilor. Vor fi 12 grupe, șase de câte cinci echipe și șase de câte patru, în condițiile în care suspendarea Rusiei rămâne în vigoare.

ADVERTISEMENT

În noul format, la turneul final se vor califica direct câștigătoarele celor 12 grupele. Celelalte patru calificate se decid dintre naționalele care vor încheia grupa pe locul doi, plus patru cele mai bune echipe din ediția următoare a Ligii Națiunilor. Acestea vor intra într-un play-off cu patru rute, care se va disputa ca și până acum pe sistemul semifinale-finală.

Cum arată urnele pentru preliminariile CM 2026. România este în urna a doua valorică

Urna 1: Franța, Anglia, Belgia, Olanda, Portugalia, Spania, Italia, Croația, Germania, Elveția, Danemarca, Ucraina

Franța, Anglia, Belgia, Olanda, Portugalia, Spania, Italia, Croația, Germania, Elveția, Danemarca, Ucraina Urna 2: Austria, Suedia, Ungaria, Țara Galilor, Polonia, Serbia, Scoția, Turcia, Cehia, România, Norvegia, Slovacia

Austria, Suedia, Ungaria, Țara Galilor, Polonia, Serbia, Scoția, Turcia, Cehia, România, Norvegia, Slovacia Urna 3: Grecia, Slovenia, Finlanda, Irlanda, Albania, Macedonia de Nord, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Islanda, Irlanda de Nord, Israel, Georgia

Grecia, Slovenia, Finlanda, Irlanda, Albania, Macedonia de Nord, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Islanda, Irlanda de Nord, Israel, Georgia Urna 4: Bulgaria, Luxemburg, Armenia, Belarus, Kazahstan, Kosovo, Azerbaijan, Estonia, Cipru, Insulele Feroe, Letonia, Lituania

Bulgaria, Luxemburg, Armenia, Belarus, Kazahstan, Kosovo, Azerbaijan, Estonia, Cipru, Insulele Feroe, Letonia, Lituania Urna 5: Moldova, Andorra, Malta, Gibraltar, Liechtenstein, San Marino

Naționala noastră poate spera la o calificare directă la CM 2026 numai dacă avem noroc ca la tragerea la sorți să evităm din prima urnă valorică marile puteri, gen Franța, Anglia, Belgia, Olanda, Portugalia, Spania, Italia, Croația, Germania și să ne pice Elveția, Danemarca sau Ucraina, echipe care par ceva mai accesibile. Cu Elveția avem exemplul din preliminariile EURO 2024, când le-am luat patru puncte și am terminat grupa pe primul loc, iar cu la turneul final din Germania, scor 3-0.

Grupa accesibilă pentru România

Ucraina

România

Irlanda de Nord

Lituania

Andorra

Grupa grea pentru România

Franța

România

Slovenia

Kosovo

Moldova

Cum se poate califica România la Cupa Mondială 2026

Naționala României are trei variante pentru a se califica la CM 2026:

direct: să câștige grupa preliminară baraj: locul 2 în preliminarii baraj, posibil prin Liga Națiunilor

Cum poate ajunge România la Cupa Mondială 2026 prin Liga Națiunilor

România va începe în septembrie 2024 meciurile din Liga Națiunilor C, acolo unde a retrogradat în 2022, în prima parte a mandatului lui Edi Iordănescu. Cele 6 meciuri din grupă se vor disputa în trei “duble”: septembrie, octombrie, noiembrie.

Pentru a ajunge în baraj prin Liga Națiunilor, România trebuie să câștige grupa din Liga C, cu un punctaj care să fie mai bun decât ale celorlalte trei câștigătoare de serii din Liga C. Tricolorii au fost repartizați în Grupa 2 din Liga C a Ligii Națiunilor alături de Kosovo, Cipru și Lituania. Rezultatele „tricolorilor” în Liga Națiunilor sunt foarte importante.

Grupa 1, Liga C: Suedia, Azerbaidjan, Slovacia, Estonia

Suedia, Azerbaidjan, Slovacia, Estonia Grupa 2, Liga C: România, Kosovo, Cipru, Lituania/Gibraltar

România, Kosovo, Cipru, Lituania/Gibraltar Grupa 3, Liga C: Luxemburg, Bulgaria, Irlanda de Nord, Belarus

Luxemburg, Bulgaria, Irlanda de Nord, Belarus Grupa 4, Liga C: Armenia, Insulele Feroe, Macedonia de Nord, Letonia

Contractul lui Edi Iordănescu a expirat după EURO 2024. Urmează negocieri cu FRF

Naționala României nu știe în acest moment cu ce selecționer va aborda meciurile din Liga Națiunilor și cele din preliminariile CM 2026. și nu se știe dacă va mai continua. Urmează negocieri dure cu FRF.

“Pentru mine lucrurile sunt clare. Sunt mândru de tot ce s-a realizat aici, de echipă, de colegii mei, de munca noastră. Cred că această echipă naţională poate să continue să crească. În ceea ce mă priveşte, spun cu toată sinceritatea că am nevoie de odihnă. Au fost nopţi cu 3-4-5 ore maximum de somn, am nevoie de odihnă.

După care cu siguranţă va fi o discuţie cu conducerea federaţiei şi cu preşedintele, cărora le mulţumesc pentru tot suportul. Dar în acelaşi timp va fi o discuţie cu familia mea. Nu ştiu ce o să fie, dar ştiu un lucru clar, în momentul ăsta cred că familia mea are nevoie de mine mai mare decât echipa naţională a României. Cel puţin în acest moment asta simt”,

Ce șanse avem să ne calificăm la Mondialul din 2026