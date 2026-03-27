Ce urmează pentru naționala României după ratarea Mondialului. Când ar putea debuta Gică Hagi ca selecționer

Naționala României a ratat calificarea la Cupa Mondială din vara acestui an, din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Echipa pregătită de Mircea Lucescu a fost învinsă joi seară de Turcia la Istanbul cu scorul de 0-1, în semifinala barajului de accedere la turneul final. Singurul gol al partidei de pe stadionul lui Beșiktaș a fost marcat de Ferdi Kadioglu în minutul 53 după o pasă genială furnizată de Arda Guler și după greșeli defensive, de marcaj, făcute de Dennis Man și Andrei Rațiu.

Cu cine joacă naționala României după ce a ratat calificarea la Cupa Mondială și cine va sta pe bancă

Așadar, naționala lui Vincenzo Montella urmează să joace în finala acestui play-off contra reprezentativei statului Kosovo. Aceasta din urmă a învins, de asemenea joi seară, pe terenul Slovaciei cu scorul de 4-3, după ce a fost condusă cu 0-1 și 1-2. În consecință, România trebuie să se dueleze marți, 31 martie, în deplasare cu Slovacia într-un meci amical, fiind vorba deci despre o partidă între pierzătoarele semifinalelor barajelor de pe această rută, conform unei decizii anunțate în urmă cu ceva timp de către UEFA în acest sens.

La această partidă, , președintele Federației Române de Fotbal, la scurt timp după încheierea meciului de la Istanbul: „Cu siguranță va mai rămâne domnul Lucescu și pentru următorul joc. Este o părere de rău din partea tuturor, am fost în joc. Chiar dacă Turcia a fost o echipă mai bună, echipa noastră a arătat că a putut să se ridice la nivelul Turciei. Am avut și neșansă. Dacă intra șutul lui Nicu Stanciu altfel stăteam de vorbă acum.

(n.r. Dacă încep căutările pentru un nou selecționer) Nu discutăm în seara asta despre asta. Campionatul Mondial a fost un vis. Pentru asta a venit domnul Lucescu, Generația de Suflet își dorea să continue performanța din 2024. Am vrut să fim alături de jucători, să-i îmbărbătez. Sunt momente dificile pentru jucători. Noi trebuie să-i sprijinim în momentele grele. În momentele bune se găsesc mulți oameni să o facă”.

Gică Hagi, în locul lui Mircea Lucescu la națională

După acest meci, urmează, cel mai probabil, să se oficializeze despărțirea de Mircea Lucescu. După cum se știe deja destul de bine, antrenorul în vârstă de 80 de ani a acceptat să revină la echipa națională având drept unic scop calificarea la Cupa Mondială. Cum acest obiectiv a fost acum ratat, nu ar mai exista vreun motiv ca această colaborare să continue, cele două părți părând să fie de acord vizavi de această chestiune.

În plus, în spațiul public se discută deja de ceva timp despre faptul că FRF a găsit deja înlocuitor pentru Mircea Lucescu. , cel care ar ajunge de asemenea la al doilea mandat ca selecționer. Recent, , gest făcut în mod clar special în sensul „pavării” drumului său spre echipa națională, mai ales că, după cum se știe deja foarte bine, de ceva timp el nu mai este implicat nici din perspectivă tehnico-tactică la clubul de la malul mării, cedând aceste atribuții către Ianis Zicu încă din vara anului trecut.

Chiar dacă nu a dorit să intre în detalii față de acest subiect în reacția oferită la Istanbul, pare destul de evident că Răzvan Burleanu și colaboratorii săi de la FRF vor începe să pună lucrurile în mișcare în acest sens în destul de scurt timp, mai exact după ce se va oficializa despărțirea de Mircea Lucescu, moment așteptat să se petreacă destul de rapid raportat la acel meci amical cu Slovacia.

Când va debuta Gică Hagi pe banca naționalei

Așadar, odată rezolvate toate chestiunile de natură birocratică, numirea lui Gică Hagi ca selecționer la echipa națională a României va fi oficializată de asemenea. Din acel moment, „Regele” se va pregăti pentru debutul său în cel de-al doilea mandat la prima reprezentativă, precedentul fiind unul foarte scurt și de tristă amintire, cel din 2001, care a culminat cu înfrângerea dramatică suferită în fața Sloveniei în acel baraj de accedere la Cupa Mondială din 2002, din Coreea de Sud și Japonia.

Acest moment ar urma să se consemneze pe data de 2 iunie. Atunci, după cum FRF a informat recent, naționala României va juca un meci amical în deplasare cu Georgia. Ulterior, în aceeași perioadă, „tricolorii” vor mai disputa o partidă de pregătire, doar că până în prezent Federația nu a furnizat detalii suplimentare referitoare la adversar, dată, oră și loc.

Apoi, în toamnă, Gică Hagi își va începe drumul pentru atingerea primului obiectiv din acest mandat la națională. România va juca din nou în Nations League. Primul meci din această campanie, deci primul oficial pentru Hagi, se va juca pe data de 25 septembrie. Atunci, „tricolorii” se vor duela cu Suedia, în deplasare. Din această grupă mai fac parte Bosnia și Polonia.

Ce program are România în Nations League

25 septembrie Suedia – România, ora 21:45

28 septembrie România – Bosnia-Herțegovina, ora 21:45

2 octombrie Polonia – România, ora 21:45

5 octombrie România – Suedia, ora 21:45

14 noiembrie România – Polonia, ora 21:45

17 noiembrie Bosnia-Herțegovina – România, ora 21:45

Care va fi obiectivul principal al lui Gică Hagi la echipa națională

Ulterior, după încheierea acestei campanii din Nations League, Gică Hagi va conduce naționala României în preliminariile pentru Campionatul European din 2028, din Marea Britanie și Irlanda. Acesta va fi de fapt principalul obiectiv al „Regelui” în acest mandat, calificarea la turneul final. Iar Nations League urmează astfel să reprezinte doar un obiectiv intermediar. Asta pentru că