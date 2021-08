Ce urmează pentru PSG după semnarea lui Lionel Messi? „Trebuie să ne extindem”

PSG a dat lovitura verii şi l-a transferat pe Lionel Messi, iar şeicii pregătesc următoarea lovitură. Vicecampioana Franţei vrea un stadion mai mare şi discuţiile pentru o renovare ar urma să înceapă în curând.

PSG nu se oprește după aducerea lui Messi

Actualul Parc de Princes, care numără aproximativ 48.000 de locuri, a devenit prea mic pentru un club ca PSG. , președintele echipei, a spus că parizienii vor lua măsuri imediate în acest sens.

„Stadionul este foarte mic în acest moment, e nevoie să-l facem mai mare. Trebuie să discutăm cu primarul Parisului, Anne Hidalgo, ea a fost mereu de partea noastră. Iubesc Parc des Princes, dar trebuie să ne extindem.

Orice club mare are un stadion de 80.000 de spectatori în zilele noastre. Să facem Parc des Princes mai mare este o obligație pe care o avem”, a spus Al-Khelaifi pentru RTL

Parc des Princes urmează să fie renevoat pentru a doua oară

Paris Saint-Germain a finalizat înainte de Euro 2016 renovarea stadionului Parc des Princes, însă capacitatea nu a crescut. Proiectul a durat trei ani şi a costat 75 milioane de euro, dar vicecampioana din Ligue 1 caută să extindă stadionul și mai mult pe termen mediu.

Parc de Princes a fost construit în 1967 și este „casa” celor de la PSG din 1973. Acesta este al patrulea stadion ca mărime din Franța.

Stadionul din capitala Franței a fost „casa” selecționatei Franței la fotbal și a celei de rugby până la construcţia Stade de France pentru Campionatul Mondial de fotbal 1998.

Ce promisiune i-a făcut Nasser Al-Khelaifi noului „diamant” de pe Parc des Princes

Președintele lui PSG este convins că Lionel Messi va contribui la câștigarea unui număr important de trofee.

„Sunt foarte mândru să îl prezint pe Lionel Messi la PSG. Este o zi istorică pentru fotbalul mondial, pentru noi. Leo este singurul jucător care a câștigat de 6 ani Balonul de Aur. Va fi foarte important pentru suporteri și pentru fanii din toată lumea.

În prima zi când am început aici, acum 10 de ani, erau oameni care se întrebau ce vom face. Am avut ambiții mari și suntem foarte mândri de ceea ce am realizat. Nu este un secret că a fost o mare dorință din partea noastră și a lui Leo să semnăm acest contract.

Munca dificilă va începe abia acum. Am aici cineva aici, lângă noi, care a câștigat multe trofee. Sunt sigur că va face același lucru și aici.

Avem un grup impresionant aici și cel mai bun antrenor din lume. Promit că copiii tăi vor fi foarte fericiți aici, deja mi-au spus că Parisul este unul dintre orașele lor preferate„, a declarat Nasser Al-Khelaifi la conferința de presă.