Ce urmează, de fapt, pentru Răzvan Lucescu după decesul tatălui său! A impresionat întreaga Românie prin atitudinea lui

Răzvan Lucescu a impresionat la funerariile tatălui său, oferind de un exemplu de demnitate și respect. Antrenorul lui PAOK Salonic i-a întâmpinat pe toți cei aproape 15.000 de oameni, care au trecut pe la căpătâiul lui Il Luce, în cele două zile în care sicriul fostului selecționer a fost depus la Arena Națională.

Răzvan se întoarce la PAOK, care a avut pauză în campionat

Au fost zile grele pentru Răzvan Lucescu, venit la București duminică noaptea, după meciul echipei sale, PAOK Salonic – Panathinaikos 0-0. El nu l-a mai prins conștient pe Mircea Lucescu, acesta fiind în comă la momentul în care Răzvan a ajuns la Spitalul Universitar.

, lăsând PAOK pe mâna staffului său, din care face parte și Nae Constantin, fostul antrenor de la Petrolul, secundul său în ultimii trei ani. Grecii au avut șansa de a nu fi privați de antrenorul lor principal la niciun meci, deoarece campionatul elen a fost întrerupt, din cauza sărbătorilor pascale. Grecia este țară ortodoxă, Paștele este sărbătorit ca la noi, iar Federația de la Atena a întrerupt campionatul.

Competiția se reia în weekendul viitor, când PAOK joacă în deplasare, la AEK Atena. Formația lui Răzvan Marin este liderul campionatului, după prima etapă din play-off, având cinci puncte avans față de PAOK și Olympiakos Pireu, care ocupă locurile doi și trei.

Românul joacă cu trofeul pe masă pe 25 aprilie

Joacă finala Cupei Grecia, contra celor de la OFI Creta, un meci, în care teoretic, echipa lui Răzvan Lucescu pornește ca favorită. Partida e programată pe teren neutru, la Volos, și va fi la cinci zile după ce clubul din Salonic împlinește 100 de ani. Un prilej de a celebra Centenarul, dar și o nouă șansă pentru Lucescu jr. de a-și mai trece în palmares un trofeu.

Antrenorul român va fi în a 13-a finală a carierei, șapte dintre acestea fiind câștigate. Primul lui trofeu ca antrenor a fost cucerit acum două decenii, în 2006, cu Rapid București – Cupei României. El a repetat performanța, în 2007, tot cu Rapid. A pierdut însă finala din 2012, precum și Supercupa în 2006.

Poate câștiga al 11-lea trofeu

Apoi, ca antrenor al echipei El-Jaish, a reușit câștigarea Cupei Qatar Stars, în 2013. Ulterior, a venit cel mai important trofeu din cariera lui: Liga Campionilor Asiei, în 2019, cu Al Hilal. În Arabia Saudită, ca antrenor al lui Al Hilal, el a câștigat și Cupa Regelui. În Grecia, el a avut cinci apariții în finala Cupei, patru cu PAOK (2018, 2019, 2022, 2023) și una cu Xanthi (2015).

Răzvan Lucescu are în palmares și trei titluri, două cu PAOK (2019, 2024) și unul cu Al Hilal (2020), totalul trofeelor din cariera lui fiind la borna zece.