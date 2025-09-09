Ce urmează pentru România după 2-2 în Cipru. Când sunt meciurile care pot aduce o calificare miraculoasă la Campionatul Mondial

și ne-a făcut să ne gândim la calculele pentru o posibilă remontada în grupă, care să ne ducă pe locul 2, sau chiar pe 1. Dar după minutul 20, , s-au văzut egalați și practic au ieșit din calcule pentru calificarea la Campionatul Mondial, sau măcar baraj, din această grupă de preliminarii.

ADVERTISEMENT

România a ajuns la 3 înfrângeri în grupa din preliminarii, dar va fi aproape sigur la baraj, între cele 4 locuri din Liga Națiunilor

Rămâne însă șansa prezenței la barajul din martie datorită prestațiilor bune din Liga Națiunilor, acolo unde „tricolorii” au câștigat grupa din Liga C din care au făcut parte. Astfel, totul se va decide abia în martie. Iar meciurile pe care le mai avem de disputat în toamnă contează mai puțin. Mai degrabă ne vor interesa rezultatele celor echipelor aflate în fața noastră pe lista locurilor din Liga Națiunilor.

Următoarea acțiune a „tricolorilor” este în luna octombrie. La fel ca în septembrie, vom avea și atunci tot o singură partidă oficială. Pe data de 12 octombrie, România va înfrunta Austria, pe propriul teren. O victorie i-ar putea aduce pe tricolori în postura de a mai spera la locul doi în grupă, chiar dacă ar rămâne puțin probabil. Înainte de revanșa contra Austriei, naționala pregătită de Mircea Lucescu va mai disputa o partidă amicală.

ADVERTISEMENT

Pe 9 octombrie, România va juca o partidă amicală împotriva Moldovei, tot pe propriul teren. Practic, va fi primul meci al „tricolorilor” după 2-2 în Cipru. Pentru ca, în fine, grupa din preliminariile Campionatului Mondial să se încheie în luna noiembrie, cu alte două partide, ambele oficiale de această dată.

Încheiem aceste preliminarii pe propriul teren, cu San Marino, dar adevăratele emoții vin în martie 2026, la barajele pentru World Cup 2026

Pe 15 noiembrie, „tricolorii” ar trebui să învingă și în deplasare Bosnia și Herțegovina pentru ca acel loc 2 să mai prindă ceva contur. Stanciu și compania vor încerca să își ia revanșa pentru eșecul de pe Arena Națională, în startul preliminariilor. Pentru ca ultimul meci din aceste preliminarii să fie programat pe 18 noiembrie, pe propriul teren, cu San Marino.

ADVERTISEMENT

Cel mai probabil, drumul „tricolorilor” spre Campionatul Mondial va continua și în 2026, când vor avea loc barajele. Din postura de câștigătoare de grupă în Liga C a Ligii Națiunilor, România are locul aprope asigurat pentru aceste baraje. Sunt 4 locuri din Liga Națiunilor care duc spre turneul de baraj pentru World Cup.

ADVERTISEMENT

Și doar opt echipe care ar avea prioritate în fața „tricolorilor”, în cazul în care nu își asigură prezența la turneul final sau la baraje din preliminariile clasice, care se încheie în noiembrie. Spania, Germania, Portuglia, Franța, Anglia, Norvegia, Țara Galilor și Cehia sunt în fața României pe lista din Liga Națiunilor.

Pe 26 martie va fi semifinala din barajul pentru Campionatul Mondial din 2026. Iar finala care ne poate duce în SUA se joacă pe 31 martie

Doar că majoritatea dintre acestea, ba chiar foarte probabil toate, vor avea asigurată calificarea la turneul final, sau măcar la baraj, încă din această toamnă. Astfel, ne așteptăm ca în martie 2026 să aibă loc cele mai importante meciuri ale „tricolorilor” din ultimii foarte mulți ani. Cele două baraje care ne pot asigura revenirea la Campionatul Mondial după 24 de ani de pauză!

ADVERTISEMENT

Vor fi 16 echipe care vor participa la acele baraje, cele 12 locuri doi din preliminariile clasice, care au loc în această vară, plus 4 echipe venite din Liga Națiunilor. Se va juca într-o singură manșă, semifinale și finală. Primul meci este programat pe 26 martie, și îl vom juca în deplasare. Pentru ca o posibilă finală, meciul care ne poate duce la Campionatul Mondial, să aibă loc pe 31 martie.