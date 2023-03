Ce urmează pentru Sorana Cîrstea după eliminarea din semifinalele Miami Open. Avantajele de care beneficiază la următoarele turnee

Sorana Cîrstea a avut o evoluţie excelentă la WTA Miami. A ajuns în semifinale, acolo unde dar pleacă din SUA cu un cec de .

Ce urmează pentru Sorana Cîrstea după eliminarea din semifinalele Miami Open

Jucătoarea din România urcă fulminant în clasament, până pe locul 41 în ierarhia WTA. Iar perioada viitoare este în avantajul Soranei Cîrstea, care poate evolua fără presiunea rezultatelor în sezonul de zgură.

Sorana Cîrstea a anunţat înaintea semifinalei cu Petra Kvitova că , cel care precede sezonul de zgură. Românca urmează să ia o pauză după maratonul Indian Wells – Miami şi, cel mai probabil, va evolua în primul turneu de zgură la Stuttgart.

Turneul de la Istanbul, anulat din lipsă de fonduri! Sorana a adunat doar 20 de puncte la Roma şi Madrid

Anul trecut, Sorana Cîrstea a preferat să joace la WTA Istanbul, acolo unde era şi campioana en-titre. În 2022 a ajuns în semifinale şi a adunat 110 puncte WTA, dar va pierde acele puncte pentru că turneul din Turcia a fost anulat din lipsă de fonduri.

Chiar dacă zgura este suprafaţa ei favorită, Sorana Cîrstea nu a avut rezultate bune în 2022. A fost eliminată în primul tur atât la WTA Madrid, cât şi la turneul de la Foro Italico. În Spania, a pierdut cu Nuria Parrizas Dias, în timp ce la Roma a fost învinsă de Ons Jabeur.

Are doar 20 de puncte în cele două turnee WTA, aşa că în acest an are şansa să adune mult mai multe puncte şi să urce şi mai mult în clasament. Dacă va reuşi măcar un sfert de finală în aceste turnee, îşi asigură 430 de puncte WTA, care ar putea-o propulsa între capii de serie de la Roland Garros.

Cap de serie la Roland Garros? Turneul de la Paris se dispută între 28 mai şi 11 iunie

În 2022, înainte de Roland Garros, Sorana Cîrstea a participat şi la WTA Strasbourg, unde a părăsit competiţia tot în primul tur. Este posibil ca românca să sară şi peste acest turneu, în condiţiile în care se desfăşoară chiar cu o săptămână înainte de Grand Slam-ul de la Paris.

Turneul de la Stuttgart începe pe 17 aprilie, deci va avea la dispoziţie două săptămână de pregătire pentru sezonul de zgură care se încheie cu turneul de la Roland Garros, programat între 28 mai şi 11 iunie.

Sorana Cîrstea a obţinut cel mai bun rezultat din carieră în turneele de Grand Slam la Roland Garros. În 2009 a ajuns în sferturile de finală, acolo unde a fost eliminată de Sam Stosur, scor 1-6, 3-6.