Ce urmează pentru Șumudică? „Băi, Mafalda, vii pe 7-8.000 de euro peste 3 ani”

Marius Șumudică a fost foarte aproape să semneze cu FCU Craiova zilele trecute. Antrenorul și fiul lui Adrian Mititelu au bătut palma, însă în momentul în care contractul trebuia semnat, ceva s-a rupt între cei doi. Șumudică a explicat că avocatul nu a fost de acord cu anumite părți din contract, iar aici negocierile s-au încheiat.

Mititelu, despre Șumudică: “Băi, Mafalda, vii pe 7-8.000 de euro peste 3 ani”

Mutarea antrenorului, dar și mai multe detalii au fost date în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. În cadrul emisiunii, Mititelu Junior a vorbit cu Horia Ivanovici despre Marius Șumudică. Adrian a explicat care este motivul pentru care cei doi nu s-au înțeles și nu au mai semnat contractul, în ciuda faptului că au bătut palma.

ADVERTISEMENT

“O să vedeți că nu va mai antrena în următorul an sau doi. Va veni pe 7-8000 de euro pe lună peste 3 ani în SuperLiga. Păi cred asta, pentru că dacă nu îi iese următoarea data, nu are ce să mai facă. Nu am nicio problemă. Eu l-am dorit foarte mult, nu sunt ipocrit în clipa de față. Însă, nu poți acum să te afișezi în Mafalda.

El a zis că ‘Vezi că eu am cerut niște lucruri normale. Băi băiatule vrei să mă dai afară deja, nu îmi dai banii’ (n.r. este vorba despre o clauză din contract). Păi i-am zis că vine la Craiova să fie sigur că dacă îl dăm afară îi dăm 300.000 de euro.”, a spus în exclusivitate Mititelu Junior.

ADVERTISEMENT

Șumudică i-a pus lui Mititelu suporterii în cap

După ce a divulgat mai multe părți din contract și , acesta i-a întors împotriva conducerii pe suporterii FCU. Mititelu Junior a explicat că nu i-a păsat de fani și nu a avut respect față de nimeni. Între timp, Adrian a dat și el cărțile pe față, pentru ca suporterii să știe adevărul.

“A mai spus că îi respectă pe suporterii FCU, dar de ai nu mai poate el de suporterii FCU, o vărjeală. El trebuia să aibă mai întâi respect față de mine, nu față de suporteri. Normal că acum ne-a pus suporterii în cap, dar să știți că ei au înțeles situația.

ADVERTISEMENT

După ce am făcut public datele contractului pe care el le-a refuzat și-au schimbat părerea despre Marius Șumudică. Cum am făcut și eu. Mi-am schimbat părerea după ce a început să facă publice detaliile din contract la o televiziune de sport. Pentru mine nu mai există ca prieten, ca amic sau cunoștiință.”, a declarat Adrian, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Șumudică s-a propus la FCU Craiova

Mititelu Junior a povestit cu : “Eu chiar am rămas surprins că Rapid nu l-a pus în această vară antrenor. Însă acum mă bucur că nu a ajuns nici la noi. Văd că a fost foarte deranjat că mulți jurnaliști aruncau ipoteze neadevărate în presă. Primul lucru care s-a întâmplat cu Șumudică. După ce a plecat Dică acum două săptămâni, a apărut în presă zvonul că Șumudică e favorit să preia FC U Craiova, iar dumnealui mi-a dat mesaj pe Whats App să mă întrebe ce e cu știrea asta? E adevărat, vrei să mă iei? Nu eu l-am sunat pe Marius Șumudică, el s-a propus la mine.

E adevărat că l-am dorit, dar din partea lui au început discuțiile, nu din partea mea. Așa că să lase un pic modestia între ghilimele că semna la început de carieră asemenea contract. Eu acum două seri am bătut fizic palma cu el și de față cu un martor prieten comun. Apoi a doua zi mi-a zis că avocatul a modificat. Păi eu am discutat cu avocatul sau cu tine?

ADVERTISEMENT

Clauza de reziliere, plata banilor la semnătură. A spus că am zis eu că n-am bani să-i dau acum și că-i dau în 30 de zile. Doamne ferește. Fiecare contract are niște lucruri stas stipulate în el. Ca să îl înscriu la FRF îmi lua o săptămână, până își făce cont la banca noastră, durează câteva zile. Era disperat să ia banii ăia? Era disperat să ia banii a doua zi, poate și cash. Eu nu i-am zis niciodată că n-am să-i dau bani la semnătură. Cum să nu am bani dacă sunt cu salariile la zi?”

FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI este în direct în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30, pe site-ul nostru. Emisiunea va fi în premieră de la ora 17:30 și pe canalul de YouTube, dar și pe pagina de Facebook.