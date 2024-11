Universitatea Craiova – FC Hermannstadt a fost ultimul meci oficial al „juveților” înaintea pauzei competiționale din SuperLiga. În lipsa partidelor din campionat, Costel Gâlcă a stabilit un amical cu o echipă din Liga 2 la sfârșitul săptămânii.

Ce urmează pentru Universitatea Craiova în pauza competițională! Costel Gâlcă a stabilit deja un amical

Oltenii lui Costel Gâlcă au ieșit din criză înainte de pauza competițională din SuperLiga. Universitatea Craiova s-a impus cu 3-1 în fața celor de la FC Hermannstadt, echipă fără victorie în campionat în ultimele trei luni.

Gândurile lui Costel Gâlcă se îndreaptă acum spre duelul cu UTA Arad. Tehnicianul Universității Craiova are aproape două săptămâni la dispoziție să pregătească partida din deplasarea de pe stadionul „Francisc Neuman”.

Tehnicianul „juveților” a stabilit și un meci amical pentru în pauza competițională. Costel Gâlcă spune că vrea să le ofere minute fotbaliștilor care încă nu au ritm de joc din cauza accidentărilor.

CSM Slatina este echipa cu care Universitatea Craiova își va măsura forțele la sfârșitul săptămânii. Clubul la care este legitimat Atanas Trică vine după înfrângerea cu FC U Craiova 1948, scor 1-2, din Liga 2.

„Sâmbătă o să avem un amical cu Slatina, sper ca cei care rămân să se antreneze destul de bine. Mulți dintre ei au nevoie de ritm de joc, să putem să îi folosim când avem nevoie de ei”, a spus Costel Gâlcă.

Pe cine nu se poate baza Costel Gâlcă în pauza competițională. Universitatea Craiova are un număr impresionant de jucători convocați

Costel Gâlcă nu se poate baza pe 9 fotbaliști la ședințele de pregătire ale Universității Craiova. Alex Mitriță, Luis Paradela, Anzor Mekvabishvili, Ștefan Bană, Nicușor Bancu, Denil Maldonado, Gjoko Zajkov, Basilio Ndong, Juraj Badelj au fost convocați la naționale.

Luis Paradela și Anzor Mekvabishvili revin în loturile naționale în luna noiembrie. Cei doi fotbaliști de la Universitatea Craiova au fost accidentați în trecut, motiv pentru care nu au fost convocați la reprezentativele țării lor.

De ce nu a fost titular Mitriță în Universitatea Craiova – FC Hermannstadt: „Nu era pregătit”

după ce a câștigat cele trei puncte din Universitatea Craiova – FC Hermannstadt. Tehnicianul a spus și ce s-a întâmplat cu Alex Mitriță, care a început meciul de banca de rezerve.

„Sunt bucuros că am câștigat, dar am început partida în dezavantaj, ca în meciurile anterioare.După aceea, puțin câte puțin, am ajuns în careu și prin insistența lui Paradela am obținut un penalty. Puteam să marcăm mai multe goluri, dar nu am făcut-o.

Știam că Mitriță e important pentru noi. În opinia mea, el nu era pregătit pentru un meci întreg. A intrat foarte bine, ne-a ajutat și la faza golului doi, a închegat jocul. E importantă victoria, dar trebuie să avem continuitate, constanță în joc pe toată durata partidei.

Trebuie să jucăm mult mai bine, mai ambițioși pentru că putem juca mult mai bine. Influențează foarte mult accidentările, pentru că altfel aș putea folosi același prim 11 meci de meci. Cu siguranță așa am câștiga mai multe meciuri”, a spus Gâlcă.