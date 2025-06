Ce va alege Umit Akdag dintre România și Turcia. Moment de sinceritate după golul cu Slovacia U21 de la Euro 2025

după eliminarea naționalei noastre de la Campionatul European de tineret. Fundașul central în vârstă de 21 de ani a înscris ultimul gol al micilor „tricolori” la turneul final.

Cum a răspuns Umit Akdag când a fost întrebat ce va alege dintre România și Turcia

Născut 6 octombrie 2003, la București, Umit Akdag a început fotbalul la Academia FCSB-ului. fundașul central i-ar putea „trăda” pe tricolori. Părinții lui Akdag sunt Turci, astfel că stoperul poate reprezenta și selecționata și selecționata „Semilunei”.

„Am marcat, dar nu a contat. Nu am jucat destul de bine. Trebuia să jucăm mai bine, speram să câștigăm meciul ăsta. Chiar dacă nu aveam posibilitatea să ne calificăm. Am vrut să câștigăm, dar nu am jucat suficient de bine.

Suntem dezamăgiți de acest joc, toți. Am rămas toți cu experiența asta, a fost un European. Din păcate, nu au fost rezultatele pe care le-am vrut”, a declarat Umit Akdag, după România U21 – Slovacia U21 1-2, conform

„Familia nu prea mă afectează pe mine, e decizia mea”

Umit Akdag este sub contract cu Alanyaspor, înțelegerea fiind valabilă până în vara lui 2026. În sezonul trecut a fost împrumutat în Ligue 1, la Toulouse, unde a jucat 12 meciuri.

„Despre asta nu am cum să mă gândesc acum (n.r întrebat ce va alege între România și Turcia). Eu sunt aici cu România. S-a încheiat U21, știu că trebuie să fac o alegere. Eu n-am zis niciodată că am făcut o alegere, încă nu știu. Nici nu m-am gândit, am fost cu gândul la turneul ăsta. Acum vreau să mă gândesc.

Familia nu prea mă afectează pe mine, e decizia mea. Încă nu știu, sincer să fiu. Pentru o săptămână vreau să mă despart de fotbal, să iau o vacanță”, a adăugat fundașul central.

