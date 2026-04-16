Ce va decide PSD pe 20 aprilie. Soarta lui Bolojan pare pecetluită: „Va fi sacrificat”. Mutările USR și teoria plecării premierului din PNL: „S-a mai încercat”

Coaliția de guvernare condusă de Ilie Bolojan se apropie de un moment de cotitură care ar putea redesena complet scena politică. Decizia pe care PSD o va anunța pe 20 aprilie 2026, dacă mai rămâne sau nu la guvernare, nu mai e doar o amenințare tactică, ci pare să capete consistență politică reală. În paralel, discuția despre posibila sacrificare a premierului, strategiile USR și freamătul din PNL conturează un tablou destul de complicat în care fiecare jucător încearcă să își maximizeze câștigul într-un context atât de fragil.

20 aprilie: ziua care pune pe jar guvernarea României. Ce se întâmplă cu Bolojan

Întâlnirea de miercuri, 15 aprilie, dintre președintele Nicușor Dan și Ilie Bolojan vine ca un semnal suplimentar că tensiunile din coaliție nu mai pot fi gestionate doar de șefii partidelor, din moment ce s-a cerut intervenția președintelui țării. Discuția, deși neoficială în privința concluziilor, arată că există preocupări serioase privind stabilitatea guvernării și posibilele scenarii post-PSD.

Pentru social-democrați, miza este una dublă: pe de o parte, să nu piardă capital electoral printr-o retragere percepută ca oportunistă, iar pe de altă parte, să nu își compromită definitiv credibilitatea după luni de amenințări repetate. În acest context, presiunea internă crește, iar liderii partidului par să încline spre o decizie radicală.

„Vom vedea o retragere a miniștrilor PSD din cabinet”

Analistul politic Radu Magdin a analizat fotografia momentului și a făcut câteva comentarii, pentru FANATIK, despre ce urmează cel mai probabil să se întâmple. În opinia sa, PSD nu mai poate da înapoi dat fiind amenințările repetate cu părăsirea corabiei, social-democrații făcând în continuare parte din guvern.

„Tocmai pentru că, probabil, social-democrații au făcut amenințarea de mai mult timp, de data aceasta, pentru că se expun unui mare ridicol și lipsei de credibilitate cred că vor face asta. Între prețul căderii lui Bolojan și prețul pierderii totale a credibilității e clar ce alegere vor face. Partidul e conștient de acest lucru și luni (n. red.: 20 aprilie) vom vedea, foarte probabil, o retragere a miniștrilor PSD din cabinet”, a declarat Radu Magdin, pentru FANATIK.

„Ilie Bolojan va fi sacrificat”

Va fi, așadar, Ilie Bolojan sacrificat? Din informațiile apărute în spațiul public în ultimele ore, se pare că premierul ar fi transmis colegilor săi că nu are de gând să plece, așa că nu e exclus să se ajungă, în cele din urmă, pentru debarcarea acestuia, la o moțiune de cenzură pe care să o voteze și PSD.

„Foarte probabil Ilie Bolojan va fi sacrificat, acesta e scenariul numărul unu, pentru simplul motiv că premierul nu are suficient de mulți fani chiar în propriul său partid. Dacă se va pune în mișcare un scenariu suficient de inteligent de cădere a premierului, PNL s-ar putea să găsească o modalitate să meargă mai departe fără Bolojan”, ne-a spus Magdin.

Pleacă Bolojan la REPER?

Cu privire la zvonurile apărute în spațiul public potrivit cărora Bolojan ar analiza deja chiar ieșirea din PNL și trecerea în fruntea partidului REPER (care a fost condus de Dacian Cioloș), Radu Magdin spune că nu e un scenariu fantezist, ci chiar unul posibil, însă e greu de spus dacă ar avea succes o astfel de relansare a lui Bolojan după plecarea de la Palatul Victoria. Trebuie precizat că, între timp, cei de la REPER au respins cu vehemență varianta de a-l primi pe Bolojan în partea și de a-l face liderul acestuia.

„În ceea ce privește cariera viitoare a domnului Bolojan, sigur că dumnealui are un anumit capital de imagine, de încredere din partea unor persoane care îl văd ca un agent de schimbare. Nu aș folosi cuvântul reformă, pentru că nu am văzut multe reforme din partea dumnealui, ci doar un discurs despre reforme. E un agent al schimbării, mai degrabă.

Schimbarea nu este, însă, întotdeauna în bine. Sigur că pentru o parte din acest electorat, o pasarelă politică a dumnealui către o altă formațiune, deși poate mai puțin de înțeles, poate să se materializeze într-o anumită simpatie pentru formațiunea cu pricina.

S-a mai încercat cu spargeri anterioare din partidele mari și nu prea a funcționat. Sex-appeal-ul politic actual al domnului Bolojan nu vine doar din zona PNL, ci și de la o parte din votanții cu parfum anti-sistem sau cu o dorință de a vedea schimbări mai radicale. De aceea și PNL pe bună dreptate e frustrat că nu se traduce mai departe în popularitatea PNL popularitatea premierului”, a adăugat analistul politic, pentru FANATIK.

USR l-ar putea lăsa din brațe pe Bolojan, după lecția ieșirii de la guvernare din pandemie

Ce va face USR dacă guvernul va fi ”decapitat”? Radu Magdin spune că formațiunea politică s-ar putea să accepte, în final, că guvernul poate continua și fără deoarece useriștii au prins gustul puterii și s-au fript deja o dată atunci când au părăsit guvernarea în pandemie. De data aceasta, partidul ar putea acționa complet diferit, oricât de multă simpatie ar exista între USR și Bolojan.

„USR a negociat foarte bine în prima tură. Cred că vor încerca să își apere portofoliile actuale și atâta timp cât primesc garanții și din partea președintelui, dar și din partea colegilor de guvernare, cred că pot continua în coaliție. Apropo de discursul reformelor, cred că USR, partid care a mai pierdut guvernarea, în prima tură (n. red.: în pandemie) își dorește să rămână la guvernare și, deși există compatibilitate cu Ilie Bolojan, nu poate miza totul pe liderul unui alt partid”, ne-a precizat Magdin.

Ce se întâmplă la UDMR

Un alt partid aflat la guvernare are și el niște probleme, dar nu din cauza lui Bolojan, ci pentru că au pariat greșit la alegerile din țara vecină: UDMR. După victoria lui Peter Magyar, , mai ales că Kelemen Hunor este președinte din 2011. Magdin spune că Hunor nu ar avea de ce să plece din fruntea UDMR și că sigur va găsi pârghii de înțelegere cu noul lider de la Budapesta.

„Nu cred că domnul Kelemen Hunor are de ce să își dea demisia. Cred că este un lider foarte bun, unul chiar din înțelepții politicii românești. Foarte mulți dintre cetățenii români probabil l-ar vota pe Kelemen Hunor dacă nu ar fi un membru al minorității maghiare. Nu cred că problema e la domnul Hunor și nu văd de ce ar trebui să demisioneze. Așa cum UDMR a făcut o tranziție dinspre zona socialiștilor maghiari înspre FIDESZ, nu văd de ce nu s-ar normaliza relația cu Magyar în perioada următoare sub actualul leadership al UDMR”, a încheiat Magdin.