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Ce va face Reghecampf la FCSB după criticile lui Gigi Becali? „Bă, patroane, dacă tu spui așa…”

Flaviu Popa
10.11.2026 | 14:30
Ce va face Reghecampf la FCSB dupa criticile lui Gigi Becali Ba patroane daca tu spui asa
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali a vorbit la telefon cu Laurențiu Reghecampf. Foto: COLAJ FANATIK
Laurențiu Reghecampf i-a promis lui Gigi Becali că în viitor nu va mai face anumite improvizații tactice care nu sunt pe placul patronului. Jucătorul Radunovic a fost prins la mijloc.
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FCSB a pierdut cu Corvinul Hunedoara, scor 0-1, iar Gigi Becali i-a reproșat lui Laurențiu Reghecampf mai multe mișcări tactice. Cel mai important, Becali i-a cerut lui Reghecampf să-l lase pe Radunovic cât mai mult să joace mijlocaș la închidere, pentru că Joao Paulo este „bezmetic” și nu face față acestui rol cheie.

Gigi Becali a avut o discuție cu Laurențiu Reghecampf și i-a explicat ce-l deranjează la jocul echipei

Gigi Becali insistă din nou că FCSB nu are valoare, deci trebuie să facă mai multe transferuri la iarnă.  „Când ai valoare, echipele slab cotate le bați fără drept de apel. Hai că se mai poate întâmpla câte un accident. Dar pe U Cluj trebuie să o bați, pe Corvinul trebuie să o bați, nu ai cum, când ai valoare. Când ai valoare îndoielnică, așa și așa, se întâmplă să-ți dea un gol și să nu poți să marchezi. Dacă ai valoare, poate să-ți dea și două goluri, că tu dai patru. Ei au dat gol și au mai avut ocazia să facă 2-0. Noi nu am avut niciuna clară, clară, clară”, a punctat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

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Gigi Becali nu este supărat pe Laurențiu Reghecampf, însă are anumite corecturi tactice de făcut

Patronul celor de la FCSB a mărturisit că nu este supărat pe Laurențiu Reghecampf, însă antrenorul trebuie să repare anumite greșeli tactice pe care le face prea des în ultima perioadă. „Cu Reghecampf am vorbit. El a greșit. A zis: «Domnule, am auzit că ești supărat». Nu sunt supărat pe el, că am zis la presă că a greșit. «Nu, băi, Reghe, cum să fiu supărat? Pentru ce să fiu supărat? Ai greșit, dar nu ai vină pentru rezultat».

Uite ce ai greșit. Când l-ai schimbat pe… Deci noi, fără Radunovic și Muhar la mijlocul terenului, nu controlăm jocul. L-ai schimbat pe ăla, Joao Paulo juca fundaș stânga. Când l-ai schimbat, bagă-l pe Joao Paulo în stânga, nu mai face schimbări. Joao Paulo e bezmetic, jucătorul. Radunovic ține mijlocul terenului. L-ai băgat pe ăla în stânga și s-a stricat tot. Dacă tu îl lăsai pe Radunovic la mijlocul terenului, noi băteam, dădeam două-trei goluri.

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Dar nu mai puteam să dăm gol. Joao Paulo nu avea direcție, era bezmetic pe acolo, parcă era atacant. El a spus: «Băi, patroane, dacă este așa, tu spui că așa este, că îi cunoști tu mai bine, atunci, dacă o să mai fie situații, nu-l mai schimb. Adică îl las pe Radunovic la mijloc și o să-l bag pe ăla acolo. Dar nu mi-ai spus situația asta».

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Păi, nu i-am zis, că i-am zis că nu mă bag, că face ce vrea. M-a întrebat presa: «Reghe e vinovat?». «Da, e și el vinovat». Eu nu sunt supărat pe tine, am spus doar că ai greșit. Îți spun și ție: ai greșit. Noi, ca să putem să mai salvăm ceva, avem nevoie neapărat de Radunovic, Muhar, Drăguș, ăștia trei jucători, și Dawa. Contează axul central. Lui Dawa nu ai ce să-i zici, lui Muhar nu ai ce să-i zici, e fotbalist. Radunovic la fel, Drăguș la fel.

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Folosește-i pe ăștia pe posturile lor. Găsește-i loc lui Drăguș. Unde joci cu el, dacă avem accidentații ăștia? Care să joace?”, a răbufnit Becali la FANATIK SUPERLIGA.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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